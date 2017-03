Warhammer 40.000: Dawn of War III – Raket’nwerfa is‘m Anma’sch!

Relic Entertainment und SEGA geben heute das offizielle Veröffentlichungsdatum von Warhammer 40.000: Dawn of War III bekannt. Die lang erwartete Fortsetzung des von Kritikern gefeierte Echtzeit-Action-Strategiespiels erscheint am 27. April 2017 für PC und ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar.

Dawn of War III erscheint in drei unterschiedlichen Fassungen als Collector’s Edition, der Limited Edition und der Standard Edition. Die Sammleredition enthält neben dem Hauptspiel ein Premium Diskheft, eine Lenticular Art-Card, den offiziellen Soundtrack, eine Replik der Faust Gottes, dem Dämonenhammer des Gabriel Angelos, sowie drei montierte Fraktionsbanner aus Stoff und das „Meister des Krieges“ Skin-Paket. Die Limited Edition wird das Premium Diskheft, eine Lenticular Art-Card und den offiziellen Soundtrack enthalten.

Vorbesteller aller drei Versionen erhalten das „Meister des Krieges“ Skin-Paket, eine Sammlung aus drei kosmetischen Skins für die Dawn of War Superläufer Einheiten: Die Dunkle Königin-Skin für Lady Solaria (Imperium), die Geisterseher-Skin für die Runenprophetin Taldeer und die Schpezial Groß-Skin für den Morkanaut. Spieler, die nicht vorbestellen haben die Möglichkeit, die Läufer in ihren ursprünglichen Designs zu verwenden.

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Fans nun mitteilnen können, dass nicht mehr lange warten müssen, um endlich wieder auf die Schlachtfelder zurückzukehrten,“ sagt Philippe Boulle, Game Director für Dawn of War III bei Relic Entertainment. „Das ganze Team kann es kaum noch erwarten, um mit Dawn of War zurückzukehren – noch größer und besser als je zuvor!“

Warhammer 40.000: Dawn of War III konfrontiert Spieler mit der ausufernden Brutalität eines galaktischen Krieges, in dem sie zahlreiche Elite-Einheiten und kolossale Armeen zum Sieg führen – oder ins Verderben. Schlagkräftige Superläufer erheben sich über die Frontlinien, während markerschütternde Attacken das Schlachtfeld umkrempeln, in einem grenzenlosen Spektakel, angesiedelt im ikonischen Warhammer 40.000 Universum von Games Workshop.