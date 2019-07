Warframe zeigt eine innovative herangehensweise an Weltraumkämpfe

Der kanadische Entwickler und Herausgeber Digital Extremes ist stolz eine ganze Bandbreite an explosiven Ankündigen in einer 30-minütigen Live-Demonstration seiner innovativen kooperativen Weltraumkampf-Erweiterung, Empyrean, auf der TennoCon 2019, der vierten jährlichen Warframe Konferenz zu präsentieren. Vor ausverkauftem Publikum stellte Digital Extremes Empyreans neues, groß angelegtes kooperatives Gameplay mit flüssigen Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, das neue, bahnbrechende Mehrspieler-Squad-Link-System und anpassbare Kampfschiff-Optionen vor.

Das Team beeindruckte Spieler außerdem mit der Enthüllung einer cineastischen Einführung in Filmqualität für Warframe von Direktor Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Black Mirror: Playtest, The Boys, Uncharted). Diese großartige, neue Interpretation der Anfangsgeschichte präsentiert Trachtenbergs und Digital Extremes Vision einer älteren Ära im Warframe-Universum. Im Alten Krieg – die Orokin Ära – in der die originalen Warframes gegen ihre Orokin-Meister rebelliert haben, sehen wir in Flashback-Sequenzen, wie sie gegen die Dax-Krieger kämpfen, während in Action-Szenen die Proto-Grineer sich im Hintergrund positionieren. Das neue Intro hebt den narrativen Kontext und intensive cineastische Action auf ein neues Level im Warframe-Universum, das wir so noch nicht gesehen haben.

Kaptivierende neue Trailer für die Open-World-Erweiterung Duviri Paradox und die vierte cineastische Quest The New War wurden enthüllt, zusammen mit einem besonderen Wettbewerb, der Spielern die Chance gibt, Geld für einen Ausflug ins Weltall zu gewinnen.

Digital Extremes hatte aber noch mehr Überraschungen im Ärmel und enthüllte zwei Warframe-Updates, Nightwave Series 2 und Wukong Prime Zugang, die beide sofort auf allen Plattformen erhältlich sind — PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Nightwave ist Warframes kostenloses, rotierendes Saisonal-System. Jede Serie entfaltet sich über mehrere Wochen und erzählt eine brandneue Geschichte. Durch das Abschließen von täglichen und wöchentlichen Herausforderungen werden Tenno zeitlich begrenzte und exklusive Belohnungen (Ausrüstung, kosmetische Gegenstände und mehr) freischalten. In Series 2: The Emissary werden Spieler auf ein geheimnisvolles, taubes Kind (Arlo) stoßen, dem die Plage nichts angetan hat und der die wundervolle Gabe besitzt, die Kranken heilen zu können.

Wukong Prime ist ab jetzt bereit für den Kampf! Der schnelle und unbändige Wukong Prime bietet eifrigen Tenno zum ersten Mal eine verbesserte Version des Originals. Er kann entweder erspielt oder käuflich erworben werden. Jeder hat etwas zu verstecken, außer Wukong Prime!

EMPYREAN ERWEITERT KÄMPFE IM WELTALL

Empyrean erweitert die Prämisse von Warframe indem Spieler und ihre Clan-Kollegen die Schlüssel zum mächtigen Railjack-Kampfschiff erhalten. Macht euch bereit durch das Origin System zu fliegen, neue Gebiete zu erkunden und kämpft gegen feindliche Mächte, die euch ernsthaft Ärger machen können! Mit einem Interface, um Geschwindigkeit, Richtung, Schilde, Raketen-Volleys und Kanonier-Feuer kontrollieren zu können – inklusive der Möglichkeit Archwings einzusetzen und gegnerische Schiffe zu infiltrieren – haben Spieler jetzt ein ganzes Arsenal an Fähigkeiten, um sich gegen Gegner zu wehren und die Opposition zu zerstören. Spieler-Schiffe können geupgraded werden, Schaden erhalten und neben anderen Dingen auch frei angepasst werden.

Neue Details der TennoCon 2019 offenbaren ein noch tiefgreifenderes Level an Freiheit, Macht und kooperativem Gameplay mit sich:

Verbindet die Community mit Squad Link!: Dieses bahnbrechende Multiplayer-System verbindet die Welt von Warframe auf einem ganz neuen Weg. Lasst eure Solo-Aufgaben außen vor und verbindet euch mit der riesigen Community, um mit anderen Tenno-Squads durch Squad Link zu kommunizieren. In Weltraum-Missionen mit mehreren Zielen, können Spieler andere Squads zur Hilfe rufen, um ihnen bei einer größeren Aufgabe zu helfen – zerstört die Schilde gegnerischer Schiffe, stehlt wertvolle Daten und mehr.

Überfallt, Stiehlt und Fliegt gegnerische Schiffe: Spieler können ab jetzt gegnerische Schiffe mit ihren Archwings infiltrieren und sie in einer Vielzahl von Missionen steuern. Werdet zu einem verwegenen #Spaceninja , Tenno!

Upgradet und Passt Alles an: Die Drydock ist die persönliche Weltraum-Garage eures Railjack. Baut und verbessert die Ausrüstung, kosmetischen Gegenstände, Systeme und Armierung eures Kampfschiffes mit einer riesigen Auswahl an Optionen. Gebt eurem Schiff einen Namen und verschönert es mit allerhand an primären, sekundären und tertiären Farben, Akzenten, Decals und mehr.

Rache: Gegner haben sich an die Letalität der Tenno gewöhnt und Kingpins sind entstanden! Spieler die bereits mit Warframes Kingpin-System, das sich noch in Entwicklung befindet, vertraut sind, werden mit einem ersten Look belohnt, wie sich diese reaktiven Gegner benehmen, angefangen mit den Kuva Lich, Emra Rok und einem epischen Bosskampf auf dem Hauptschiff.

Grafisches Upgrade: Digital Extremes widmet sich vollständig der Aufgabe das beste grafische Erlebnis bei einem AAA Free-To-Play-Spiel zu liefern. Der Entwickler nutzt vollständig neu-geschriebene Rendering-Technologie („Deferred Renderer") in seiner eigenentwickelten Evolution Engine, weswegen Warframes Grafik noch nie so gut ausgesehen hat.

EINE GRÖßERE GESCHICHTE

Die neue Einführung von Warframe baut eine Brücke zwischen zwei Ären. Zum ersten Mal können sich Spieler ein Bild von den ersten Warframe-Kämpfen im Alten Krieg machen, in dem sie ihre starken Fähigkeiten und unglaublichen Kampf-Skills benutzt haben. In einer größeren Narrative eingebettet, sind die drei spannenden Flashback-Sequenzen dafür da, damit Spieler ihren ersten spielbaren Warframe (Excalibur, Mag und Volt) kennenlernen können. Die neue, sechs Minuten lange Einführung gibt Spielern ein besseres Verständnis des Universums, das sie erkunden werden und liefert so eine tiefe, bedeutungsvolle und kohärentere Story von Warframe.

“Mit dem Entwicklerteam von Digital Extremes zusammenzuarbeiten war eine großartige Erfahrung,” sagt Great Guns Direktor Dan Trachtenberg. “Als großer Fan des Spiels, der über 100 Stunden Spielzeit hat, war es ein großer Spaß eine Story zu entwickeln, die das Universum für neue Spieler auf epische Weise vorstellt, während Momente eingebaut wurden, die hoffentlich doppelt entlohnend für Hardcore-Fans sind, die ein besseres Verständnis der Geschichte des Spiels bekommen möchten.”

Digital Extremes plant die neue Einführung Ende 2019/Anfang 2020 ins Spiel zu bringen.

ROADMAP IN DIE ZUKUNFT

Die Devstream-Crew zeigte noch weitere Überraschungen auf der Bühne. Nach dem Ende der massiven Empyrean-Demo, zeigte Digital Extremes einen neuen Duviri Paradox Update-Trailer. Nach den beiden ersten offenen Welten, The Plains of Eidolon und Fortuna, nimmt Duviri Paradox die Spieler auf eine realitätsverzerrende surreale Reise mit. Digital Extremes machte Spieler auf die dritte offene Welt neugierig, die sich aus einer ominösen neuen Umwelt zusammensetzt, in der Operator erwachsen geworden sind.

Digital Extremes hat außerdem einen neuen Trailer zum vierten Eintrag von Warframes narrativer Serie mit The New War enthüllt. Der kleine Teaser des Teams läutet ein neues Kapitel in der Saga um die Lotus und dem Aufstieg der Sentients ein.

GEWINNT GELD FÜR EINE REISE INS WELTALL!

Dieses Jahr halt die TennoCon eine spektakuläre Möglichkeit bereit. In einem unglaublichen Wettbewerb bietet Digital Extremes Spielern die Chance $250,000 für eine Reise ins Weltall zu gewinnen. Dafür müssen sie heute nur Warframe während den “Become a Real #SpaceNinja”-Sweepstakes spielen. Schnallt euch an und macht euch bereit für die Gs! Alle Details findet ihr hier: https://www.warframe.com/spaceninja.

Alle Bemühungen sind darauf ausgelegt Digital Extremes’ Spielern und der Partner-Charity dieses Jahres, der Canadian Mental Health Association, Middlesex Branch (CMHA Middlesex) zu helfen. CMHA erhält einen Teil der Einnahmen von den TennoCon Ticket-Verkäufen sowie der Online-Spenden, die während der Live-Show gesammelt werden. CMHA hilft dabei ein besseres Verständnis von Selbstfürsorge und mentaler Gesundheit in der digitalen und vor allem der Gaming-Industrie zu erhalten. Für mehr Infos, besucht https://cmhamiddlesex.ca/.

Möchtet ihr gerne zur Warframe-Community gehören? Dann schaut in unseren Foren vorbei und werdet Teil der Unterhaltung. Besucht unsere offizielle Webseite auf www.warframe.com.

