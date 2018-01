Warcraft: Legends 3

Die Warcraft Legends Manga-Reihe geht mittlerweile in die dritte Runde und bisher ist unsere Begeisterung für die Geschichten ungebrochen. Ob die Serie weiterhin ihr hohes Niveau halten kann, lest ihr in unserem Review.

Inhalt

FEIND

Der dritte Teil von Trag Hochbergs Kampf gegen den Lichkönig führt den untoten Tauren in die Tundra von Nordend. Dort trifft er auf neue Verbündete… und neue Feinde.

BLUT DES KREUZFAHRERS

Die Jagd nach einem Captain des Scharlachroten Kreuzzugs zieht einen Blutelf und ein Verlassenen in einen Strudel blinder Blutlust, der alle auf einen Kollisionskurs mit dem Schicksal und dem Tod führt.

DAS WINTERHAUCHFEST

Der glücklose Goblin Krizz ist auf der Suche nach dem schnellen Reibach und ist sich nicht zu schade, sich dafür ins Kostüm von Altvater Winter zu zwängen. Seine Gier findet allerdings ein jähes Ende, als er zum Helden für ein kleines Gnomenmädchen wird… das Winterhauchfest ist gerettet.

NERVENKITZEL

Hemet Nesingwary, der beste Jäger in ganz Azeroth wird zufällig zum Beschützer von drei Frostwolfwelpen, die er gegen fünf halsabschneiderische Jäger Verteidigen muss.

Weiterhin großartige Geschichten

Die Zeichnungen und die Geschichten sind weiterhin von sehr hoher Qualität und wir hatten wieder extrem viel Spaß mit der Lektüre. Vor allem die Geschichte rund um Trag, die uns schon seit dem ersten Band begleitet, wird in gewohnter Manier fortgeführt und konnte uns an den Comic fesseln. Die Geschichte zum Winterhauchfest kam gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit und die schöne Geschichte werden wir gerne in den nächsten Jahren immer wieder zu Weihnachten lesen. Wir haben uns extrem darüber gefreut, dass Hemet Nesingwary endlich in einem Comic auftaucht. Er ist wohl eine der beliebtesten (oder gehassten Figuren) in World of Warcraft und die Geschichte hat uns viel Freude bereitet.

Fazit

In gewohnter hoher Qualität geht die Manga-Reihe in die dritte Runde. Wir können den Band weiterhin jedem Fan des Videospiels wärmstens empfehlen.

Eckdaten

Umfang: 192 Seiten

Preis: 10,00 Euro

VÖ: 13. Dezember 2017