Warcraft 3: Blizzard bestätigt Event für Ende Februar

In den vergangenen Tagen ging ein Gerücht durch die Community, das noch diesen Monat eine große Ankündigung zu Warcraft 3 kommen soll. Der Grund dafür waren Einladungen die Blizzard an bekannte eSportler verschickte. Inzwischen wurde die Veranstaltung auf battle.net offizell bestätigt. So findet das Warcraft 3 Event am 27. und 28 Februar im kalifornischen Irvine statt.

Außerdem gab Blizzard ein neues Update für den PTR bekannt. Dieses soll das Balancing einiger Helden überarbeiten, Widescreen Support hinzufügen und die Spieler-Lobby auf 24 Teilnehmer erweitern. Was genau Blizzard am Ende des eSport-Turniers ankündigen wird bleibt bis jetzt reine Spekulation.

Die Teilnehmer im Überblick:

Neo [Observer] Germany

Remo [Observer] Germany

Happy [Undead] Russia

Foggy [Night Elf] Ukraine

HawK [Human] Russia

Effect [Human] Sweden

ReMinD [Night Elf] South Korea

Lyn [Orc] South Korea

FoCuS [Orc] South Korea

LawLiet [Night Elf] South Korea

Grubby [Orc] Netherlands

MaDFroG [Undead] Sweden

Insomnia [Human] Bulgaria

Tak3r [Orc] Germany

Quelle: Battle.net