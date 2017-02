Virtual Rides 3 – Größer, bunter und beeindruckender

Größer, bunter und beeindruckender… so will man es haben. Und so möchte man es geben. Virtual Rides 3 soll die wohl bislang umfangreichste Fahrgeschäfts-Simulation aller Zeiten werden, wenn es nach dem Frankfurter Entwickler ZeichenKraftwerk und dem Magdeburger Publisher 2tainment geht.

Ein über 100.000qm² großer Kirmesplatz, auf dem rund 100 Kirmesbuden und Fahrgeschäfte Platz finden. Mehr als 10 einzigartige Fahrgeschäfte, die der Spieler selbst gestalten und steuern – und in denen er sogar selbst mitfahren kann. Eine detailgetreue Fahrgeschäftsteuerung auf einem 3D-Pult. Unzählige optische Anpassungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Fahrgeschäfte. Einbindung eigener Jingles und persönlicher Ansagen via Mikrofon. Möglichkeit zur Erstellung beeindruckender Light-Shows. Volle Kontrolle über Wetterwechsel und Tageszeiten. Realistisch simulierte Besucherströme, die aktiv auf Umwelteinflüsse reagieren.

Damit setzt sich der dritte Teil der erfolgreichen Franchise noch einmal deutlich von seinem Vorgänger Virtual Rides 2 ab, der bereits vor drei Jahren schon sowohl Kirmes- als auch Simulationsfans zu begeistern wusste.

Der Fantasie und der Kreativität sind im neuen Virtual Rides 3 kaum Grenzen gesetzt und dank des kontinuierlichen Feedbacks der aktiven Spieler-Community wird der Titel nahezu stetig verbessert.

Ab Mitte März 2017 wird der wohl zurzeit umfangreichste FahrgeschäftSimulator für den PC zum Preis von 24,99 Euro (UVP) im Handel sowie als Download erhältlich sein.

Steffen Schaller, CEO ZeichenKraftwerk: “Als Entwicklerteam freuen wir uns natürlich sehr mit Virtual Rides 3 das Genre der Fahrgeschäftsimulationen in die nächste Generation zu heben. Dank der engen Zusammenarbeit mit unserer treuen Community konnten wir mit der neuesten Ausgabe der Reihe ein Spiel erschaffen, von dem wir überzeugt sind, dass es nicht nur unsere bisherigen Fans sondern auch zahlreiche neue Spieler begeistern wird.“