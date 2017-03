Viking Rage – Äxte hoch! Bögen gespannt!

Heute dürfen wir euch Viking Rage auf den Tisch legen. Spannend die Frage wie sich dieser Ableger aus dem Tower Defense Genre mit dem HTC Vive schlagen wird. Ein neuartiges Erlebnis wird es auf jeden Fall werden.

Heute zeigen wir euch Viking Rage. Einen perfekten Genre-Mix: Tower Defense aus der Egoperspektive – und das in einer abwechslungsreichen Wikinger-Welt und in VR! ein neuartiges Tower-Defense VR-Erlebnis für die HTC Vive. In Viking Rage wird dem Spieler einiges an Mut abverlangt, denn er verteidigt seine Festungen aus der Ich-Perspektive vor heranstürmenden Horden von Worgs, Trollen und sogar Drachen.





Ob mit gespanntem Bogen, der Armbrust oder messerscharfen Streitäxten in beiden Händen – auf den grünen Ebenen, in Eishöhlen und vulkanischen Gebirgen wird bis auf’s Blut gekämpft. Setze die HTC Vive und den gehörnte Helm auf und werde in diesem stylishen, low-poly Tower-Defense Erlebnis zur Wikinger-Legende.

Viking Rage erscheint am 28. April auf Steam. Wir sehen uns in Valhalla!