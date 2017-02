Video: Alle 714 NES-Spiele von einem YouTuber durchgespielt

Einmal alle Nintendo NES Spiele durchspielen. Das wird wohl bei den meisten von uns alleine aus Zeitgründen nicht ganz funktionieren. Nun, der YouTuber „The Mexican Runner“ hat es geschafft. 714 Spiele, alle in Europa und Nordamerika erschienenen NES-Spiele, hat er geschafft. Dafür hat er gerade mal 3435:12:24 Stunden gebraucht, was umgerechnet mehr als 143 Tage durchgängiges Spielen bedeutet. In den NESMania getauften Videos dokumentiert er jedes einzelne dieser Spiele und hat in der Playlist schon fast alle Titel inkludiert. Wenn ihr also mal ein bestimmtes Spiel sehen wollt, klickt euch einfach mal durch.

Der Speedrun-Rekord der einzelnen Titel würde natürlich wesentlich niedriger liegen. Allein bei Super Mario Bros hat Piotr Delgado (so sein realer Name) zum Beispiel keine Shortcuts verwendet. Wenn ihr den Rekord brechen wollt, solltet ihr euch dennoch zumindest ein Jahr Zeit nehmen, da ihr wohl nicht jedes Spiel in einem Zug durchspielen werdet.