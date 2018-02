VENOM Teaser Trailer – Erste Szenen von Sony’s Marvel Film

Mit VENOM erscheint diesen Herbst ein Marvel Film aus dem Hause Sony Pictures und Columbia Pictures kommt. In der Hauptrolle des betrügerischen Eddie Brock ist Tom Hardy. Bekannt ist Tom vor allem durch seine Rollen bei Warrior, The Dark Knight Rises, Mad Max und Dunkirk. Die Roller der verflossene Liebe ist Schauspielerin Michelle Williams. Zuletzt spielte sie in The Greatest Showman.

VENOM Story

Im Trailer selbst bekommen wir Eddie Brock zu sehen, seine Ex-Freundin Anne Weying und die symbiotischen Organismen, welche von einem anderen Planeten kommen. Viel Spielraum bleibt Sony leider nicht. Ein Auftreten von Spider-Man dürfte auch undenkbar sein, da Disney mittlerweile fast alle Filmrechte der Marvel-Helden für sich hat und besagter Held zum MCU gehört.

VENOM startet am 5. Oktober 2018 in den Kinos.