Venedig von Jiro Taniguchi – Bücher Review

„Als er im Nachlass seiner Mutter ein Schmuckkästchen mit Fotografien und Zeichnungen aus Venedig findet, reist Taniguchis Protagonist in die Stadt – um vor Ort mehr über seine Familiengeschichte und besonders seinen malenden Großvater zu erfahren.“

Inhalt

In dem Buch Venedig besucht der Künstler Jiro Taniguchi die gleichnamige Stadt Italiens. Sein Beweggrund für den Besuch in Venedig, war seine kürzlich verstorbene Mutter. Der Nachlass seiner Mutter verleitet ihn dazu, den Spuren seiner Familie nachzugehen. Auf der Reise durch die, die auf dem Wasser gebaut wurde, fängt er alle besonderen Momente und Sehenswürdigkeiten in Bildern ein. Dies sind aber keine Fotografien, sondern Malereien. So werden die wundervollen Orte aus der Sicht eines Zeichners im Buch wiedergegeben. Beim Durchstöbern der Bilder entdeckt Jiro weitere Spots an denen sich sein Großvater und Großmutter aufhielten. Das reicht vom Café bis hin zur Wohnung, in der seine Großeltern und Mutter lebten. Jiro Taniguchi erzählt nicht nur in kurzen Texten von seinen Erlebnissen, auch die Zeichnungen sprechen von seiner Reise durch die Stadt. Zwischen den Spuren seiner Familie verirrt er sich immer wieder mal an Orte, wie den Markusplatz: Campanile und Basilika, am Fondamenta Riva Olio am Canal Grande oder an der Kirche und Kloster von Misericordia. Nach einiger Zeit findet er sogar immer mehr Kunstwerke seines Großvaters in der Stadt. Eine Beschreibung zu den Zeichnungen der Gebäude und Orte ist ebenfalls im Buch enthalten.

Fazit

Es hat mich überrascht als Venedig in der Redaktion bei mir ankam. Ich konnte mir unter dem Buch nichts vorstellen, außer den Erinnerung an die Stadt, die mir im Kopf geblieben sind, als ich Urlaub in Venedig gemacht hatte. So war ich umso überraschter über den Inhalt. In dem Buch gibt es nicht viel Text, denn für die Eindrücke sorgen die Zeichnungen aus Jiro Taniguchi Hand. Der Mangazeichner hat nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten eingefangen, sondern auch verstecke Orte und Gassen von Venedig. Mir gefiel es gut, dass der Mangazeichner Jiro zwar seinem Zeichenstil treu blieb, jedoch viel Farbe in die Bilder einbrachte und mit der Aquarelltechnik einen malerischen Akzent setzte. Die Bilder Leben und lassen einen träumen in Venedig zu sein. Die Hauptstadt Venetiens sollte man als Reise-Enthusiast besuchen oder besucht haben. Für die, die es vorhaben oder nicht können, ist der „Reiseführer-Manga“ Venedig schon mal ein Anfang!

Venedig im (Softcover) vom Verlag Carlsen ist für 29,90 € erhältlich.

Danke an Carlsen für die Bereitstellung des Buches.