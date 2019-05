Unterm Wolkenhimmel DVD und Blu-ray Komplettbox bald im Handel

Universum Anime veröffentlicht am 12. Juli die Komplettbox zum Anime Unterm Wolkenhimmel: Laughing Under the Clouds: Gaiden. Enthalten ist die OVA-Trilogie, welche aus dem Hause von Wit Studio kommt.

Story von Unterm Wolkenhimmel

Orochi wurde ausgelöscht. Das alle 300 Jahre wiederkehrende Ungeheuer ist verschwunden und mit ihm die dunklen Wolken am Himmel über Shiga.

Neues Zeitalter : Der halbseitig gelähmte Tenka soll nach dem Tod seines Vaters, die Leitung der Wölfe übernehmen. Er lehnt dies allerdings unter einem Vorwand ab und wird mit Schimpf und Schande davon gejagt.

: Der halbseitig gelähmte Tenka soll nach dem Tod seines Vaters, die Leitung der Wölfe übernehmen. Er lehnt dies allerdings unter einem Vorwand ab und wird mit Schimpf und Schande davon gejagt. Tödliches Ritual : Die Eltern der Zwillinge Isuke und Isame bekommen vom Oberhaupt der Fuma den Befehl, einen der beiden zu töten. Sie verstecken Isame und lassen ihn im Verborgenen aufwachsen. Als dieser zufällig von Klan-Mitgliedern entdeckt wird, töten die Eltern schließlich die Mitwisser.

: Die Eltern der Zwillinge Isuke und Isame bekommen vom Oberhaupt der Fuma den Befehl, einen der beiden zu töten. Sie verstecken Isame und lassen ihn im Verborgenen aufwachsen. Als dieser zufällig von Klan-Mitgliedern entdeckt wird, töten die Eltern schließlich die Mitwisser. Geheimes Experiment: Soramaru wird von einem mutierten Menschen angegriffen, als Tenka nach der Auflösung der Wölfe auf Reisen ist. Der Mutant entspringt scheinbar einem Geheimexperiment mit Orochi-Zellen. Takeda und Soramaru versuchen aufzudecken, wer hinter den Versuchen steckt. Die zwei befürchten, dass ehemalige Mitglieder der Wölfe in die Sache verstrickt sind.

Über den Anime

Die OVA-Trilogie Unterm Wolkenhimmel – Laughing Under the Clouds: Gaiden gehört zum Unterm Wolkenhimmel Franchise (OT: Donten ni Warau), welches auf den gleichnamigen Mangas von KarakaraKemuri basiert, die hierzulande bei KAZÉ Manga erschienen sind. Unterm Wolkenhimmel wurde bereits 2014 als zwölfteiliger Anime von Studio Dogakubo umgesetzt und erhielt zudem eine Realfilm-Adaption sowie eine Theaterinszenierung, die sich mit der Vorgeschichte der Haupthandlung beschäftigt.

Universum Anime veröffentlicht die OVA-Trilogie Unterm Wolkenhimmel – Laughing Under the Clouds: Gaiden als DVD- und Blu-ray-Komplettbox am 12. Juli 2019. Für die deutsche Synchro konnten unter anderem Benedikt Gutjan (u. a. Benedict Blue in Violet Evergarden) als Tenka Kumo und Felix Mayer (u. a. Tanaka in Your Name – gestern, heute und für immer) als Soramaru Kumo gewonnen werden.

Verfügbarkeit: 12. Juli 2019

Publisher: Universum Anime

Format: DVD/Blu-ray

FSK: Ab 16 Jahren

Laufzeit: ca. 146 Min. / ca. 148 Min.

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Extras (ca. 5 Min.): Original-Teaser OVA 1+2, Trailer OVA 1-3

© KarakaraKemuri/MAG Garden © NTV,VAP