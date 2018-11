Unravel Yarny Bundle erscheint Anfang Dezember im Handel

Coldwood Interactive und Electronic Arts geben heute bekannt, dass das Unravel Yarny Bundle am 7. Dezember für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Darin sind die beiden Puzzle-Plattform-Abenteuer Unravel und Unravel Two enthalten, in denen die Spieler die liebenswerte Kreatur Yarny durch einzigartige Naturumgebungen begleiten.

Bei Unravel handelt es sich um einen Rätsel-Plattformer mit der winzigen Garnfigur Yarny in der Hauptrolle. Yarny besteht aus einem einzigen Garnfaden, der sich während seiner Reise immer weiter entrollt und mit dessen Hilfe er mit seiner Umgebung interagieren kann. Spieler erleben mit Unravel eine gefühlvolle Geschichte in Form eines physikbasierten Rätselspiels mit unverwechselbarer Grafik, inspiriert von der einzigartigen Schönheit Nordskandinaviens.

In Unravel Two haben die Spieler die Möglichkeit, ihren ganz eigenen Yarny zu erstellen und darüber hinaus Freundschaften mit anderen Yarnys im lokalen Koop-Modus zu knüpfen – oder allein in das Abenteuer zu ziehen. Die beiden Yarnys sind dabei auf gegenseitige Hilfe angewiesen, um sich den kniffligen Herausforderungen in den natürlichen Landschaften und urbanen Umgebungen zu stellen.

Im Unravel Yarny Bundle sind Unravel und der Nachfolger Unravel Two enthalten.

Weitere Informationen zu Unravel sind auf der offiziellen Website erhältlich.