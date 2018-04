Universum Anime – The Eccentric Family demnächst auf DVD und Blu-ray!

In The Eccentric Family (OT: Uchouten Kazoku) geht es um die Shimogamos und ihr verrücktes Leben im modernen Kyoto. Im Vordergrund, der gestaltwandelnden Tanukis, steht Yasaburo. Er ist der Dritte von vier Shimogamo-Söhnen, welcher den Tod seines Vaters nach und nach ergründet.

Regisseur Masayuki Yoshinari (bekannt für: Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) und sein Team adaptierten einen Roman des profilierten japanischen Autors Tomihiko Morimi (bekannt für: The Tatami Galaxy). Ein Folgeband aus 2015 erschien durch Morimi-san, welches wiederum 2017 eine zweite, zwölfteilige P.A.-Works-Anime-Staffel inspirierte.

Termin für The Eccentric Family auf Tonträger!

Dank der Lizenzsicherung durch Universum Anime, wird der 13-teilige Anime The Eccentric Family in zwei Volumes auf DVD und Blu-ray in den deutschen Handel gebracht! Die erste Volume erscheint im Mai 2018 und die Zweite erscheint im Juni 2018.

Hier ist der englische Trailer zum Anime.



Quelle: animania