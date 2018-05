Universum Anime – Grimoire of Zero Volume 1 demnächst erhältlich

Universum Anime veröffentlicht demnächst die erste Volume des 12-teiligen Fantasy-Mystery-Adventure Grimoire of Zero. Der Anime gehört zu dem Studio White Fox (u.a. Steins;Gate). Verfügbar auf DVD und Blu-ray.

Die Geschichte von Grimoire of Zero

Das Königreich Wenias leidet unter einem andauernden Krieg zwischen Menschen und Hexen, der umso härter geführt wird, seit die Hexen über „Magie“ verfügen. Eine neue, sehr mächtige Form von Zauberei. Das Königreich schickt seitdem spezielle Söldner auf die Jagd nach diesen Hexen, um ihre Rebellion zu zerschlagen. Einer dieser Söldner ist der namenlose Held, der als „Biestseele“ von den Menschen ebenfalls mit Furcht und Abscheu behandelt wird. Geboren in der Gestalt des weißen Tigers, sehnt er sich danach, seinerseits ein echter Mensch zu werden. Zu allen übel verspricht die junge Hexe Zero, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Als Gegenleistung soll er sie als Leibwächter begleiteten, auf ihrer Suche nach einem magischen Buch, das in den falschen Händen die ganze Welt zerstören könnte! Gemeinsam mit weiteren Gefährten begeben sich Zero und der Söldner auf eine abenteuerliche Reise voll ungeahnter Gefahren.

Universum Anime veröffentlicht die 12 Folgen von Grimoire of Zero auf drei DVD- und Blu-ray-Volumes. Die erste Ausgabe enthält Episode 1-4 und ist ab dem 6. Juli 2018 erhältlich. Die weiteren Ausgaben erscheinen dann im August und September. Unter der deutschen Tonfassung von EuroSync sind bekannte Stimmen von Luisa Wietzorek (Kick-Ass – Chloë Grace Moretz) und Jörg Hengstler (Detektiv Conan – Kogoro Mori) dabei!

Verfügbarkeit: 6.Juli

Publisher: Universum Anime

Formate: DVD/Blu-ray

FSK: ab 12 beantragt

Laufzeit: ca. 92 Min. / ca. 96 Min.

Sprachen: Deutsch/Japanisch

Untertitel: Deutsch

Quelle: THINK PM