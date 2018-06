Universal Open Rocket League Staffel 2 – Baldige Live-Übertragung

Mit Universal Open Rocket League Staffel 2 geht das Auto-Fußball-Turnier in die zweite Runde! Die Meisterschaft wird als deutsche TV-Premiere vom Sender SYFY übertragen. Seit 2015 hat sich Rocket League aus dem Hause Psyonix als Kultspiel etabliert. Mehr als eine Millionen Fans hat die Mischung aus Fußball und der schwerkraft-trotzenden Autos mittlerweile. Auch in Europa zeigten Gamer Begeisterung, welche in offenen Vorausscheidungen um die Teilnahme an der Endrunde in den USA kämpfen!

Wo kann ich die Universal Open Rocket League sehen?

Die Endausscheidung der Grand Finals werden Live aus den NBC Studios von SYFY übertragen. Die letzten acht Zweier-Teams, vier aus der EU und vier aus USA, treten gegeneinander an, um den Titel „Universal Open Rocket League“ für sich zu beanspruchen! Außerdem winkt ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar.

Die Live-Übertragung der eSport Highlight auf SYFY beginnt mit dem ersten Final-Tag am 24. August um 23:00 Uhr. In den darauffolgenden Tagen 25. – und 26. August gibt es ab 20:00 Uhr sechs einstündige Specials mit Hintergrundberichten über die Vorrunden und zur Road to Rocket League, ebenfalls mit einer Zusammenfassung der Grand Finals.

