Uncharted: The Lost Legacy – Neues Gameplay

Mit Uncharted: The Lost Legacy steht erstmals nicht Nathan Drake im Fokus der Handlung. In einem von Sony veröffentlichten neuen Gameplay-Video bekommen wir neue Eindrücke der Spielwelt.

Ein Blick in den Kalender verrät, dass es gar nicht mehr so lange hin ist, bis Uncharted: The Lost Legacy in die Regale kommt. Am 23. August wird der Titel exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Das große Spin-Off der beliebten Spielreihe Uncharted rückt dabei nicht nur die weiblichen Heldinnen in den Fokus, sondern glänzt auch mit einer deutlich geöffneten Spielwelt, die dem Spieler sehr viel mehr Freiheiten bietet, als es bisher der Fall war.

Wer es schon jetzt nicht mehr aushalten kann, der kann Uncharted: The Lost Legacy im PSN bereits vorbestellen. Und nun viel Spaß mit knapp 14 Minuten frischen Szenen aus dem Spiel: