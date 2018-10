Ubisoft Zeichentrickserie Rabbis Invasion erobert immer mehr die Märkte in Asien

„Rabbids Invasion war unser erster großer Ausflug in die Trickfilm-Branche. Wir sind begeistert, dass die Serie bei so vielen Zuschauern angekommen und international so erfolgreich ist“, sagt Hélène Juguet, Managing Director des Ubisoft Motion Pictures Studios in Paris. „Rabbids Invasion ist eine Serie, die sich leicht an verschiedene Märkte und Zielgruppen anpassen lässt und attraktiv für Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, um sie in neue Regionen zu bringen.“