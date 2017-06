Ubisoft kündigt Just Dance 2018 an

Ubisoft kündigte in der vergangenen Nacht auf der E3 den neuesten Teil der Just Dance Reihe an, welcher am 26. Oktober 2017 erscheint. Die Sängerin Bebe Rexha führte bei der Ubisoft-Pressekonferenz ihre aktuelle Single „The Way I Are (Dance with Somebody)“ auf, einem der ersten Songs, die für Just Dance 2018 bekanntgegeben wurden.

Just Dance 2018 soll eine frische und abwechslungsreiche Trackliste mit mehr als 40 neuen Songs und Zugang zu über 300 weiteren Songs dank Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streamingdienst bieten. Die Songs reichen von Top-Hits wie „Side to Side“ von Ariana Grande Ft. Nicki Minaj und Bruno Mars‘ „24K Magic“ bis hin zu zeitlosen Klassikern wie „Daddy Cool” und K-pop-Favoriten wie „Bubble Pop” von HyunA.

Die ersten Tracks, die auf der E3-Pressekonferenz vorgestellt wurden:

• Rockabye – Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne-Marie

• 24K Magic – Bruno Mars

• Side To Side – Ariana Grande Ft. Nicki Minaj

• Chantaje – Shakira Ft. Maluma

• Naughty Girl – Beyoncé

• The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha Ft. Lil Wayne

• Automaton – Jamiroquai

• Bubble Pop! – HyunA

• Love Ward – Hatsune Miku

• Make it Jingle – Big Freedia

• Daddy Cool – Groove Century

Just Dance 2018 erscheint für Nintendo Switch, Wii, Wii U, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 und PlayStation 4.

