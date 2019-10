Ubisoft enthüllt Details zur Brawhalla Weltmeisterschaft 2019

Ubisoft gab weitere Informationen zur Brawlhalla Weltmeisterschaft 2019 bekannt, die vom 15. bis 17. November auf der DreamHack Atlanta im Georgia World Congress Center in Atlanta, Georgia, stattfinden wird.

Im Rahmen des Wettbewerbs treten hoch qualifizierte Kämpfer aus der ganzen Welt in einer doppelten Ko-Runde gegeneinander an, um Brawlhalla Weltmeister 2019 zu werden und einen Teil des Preispools von insgesamt 100.000 US-Dollar zu gewinnen.

Seit Februar 2019 können die besten und stolzesten Krieger der Brawlhalla-Krieger ihren Wert in mehreren Online- und Offline-Turnieren im Rahmen des Brawlhalla Esports Year Four Programms unter Beweis stellen. Durch die Teilnahme an diesen Turnieren erhalten die Spieler einen Teil eines Gesamtpreispools von 500.000 US-Dollar, der für das vierte Jahr geplant ist. Dazu erhalten Spieler Punkte, die zu ihrem Brawlhalla Power Ranking beitragen. Die Rangliste der Teilnehmer der Brawlhalla 2019 Weltmeisterschaft bestimmt ihre Platzierung im Finale.

Ab dem 6. Oktober gibt es mit The Great Brawl, dem neuesten Turnier von Brawlhalla, eine letzte Chance für europäische Spieler*, Punkte im Power Ranking zu sammeln. Der Gewinner des Great Brawl Finales, der am 1. November um 13:00 Uhr auf der Paris Games Week stattfindet, erhält einen Platz für die Brawlhalla Weltmeisterschaft 2019. Weitere Informationen über The Great Brawl finden Sie unter: http://redirection.ubi.com/brawlhalla/TheGreatBrawl

Teilnehmer, die an der Brawlhalla Weltmeisterschaft 2019 teilnehmen möchten, müssen Eintrittskarten für DreamHack kaufen und sich unter diesem Link für die Weltmeisterschaft anmelden: smash.gg/Brawlhalla

Weitere Informationen finden Sie unter brawlhalla.com/bcx

Jedes Brawlhalla-Turnier kann auf dem offiziellen Brawlhalla Twitch-Kanal, twitch.tv/brawlhalla oder jederzeit danach auf youtube.com/brawlhalla live verfolgt werden. Um Beiträge zu Brawlhalla zu verfolgen oder zu verfassen, folgen Sie uns unter https://twitter.com/brawlhalla

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Valhalla. Die Spieler können aus über 45 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Spieler können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.