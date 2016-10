Tyranny – Neuer Trailer verkürzt die Wartezeit

Paradox Interactive zeichnet sich in der Vergangenheit für Eigenproduktionen aus wie Europa Universalis und Valhalla Chronicles. Ihnen gegenüber steht Obsidian Entertainment. South Park: Der Stab der Wahrheit haben vermutlich die wenigsten verpasst, aber auch Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity gehen auf ihr Konto. Eine bunte Mischung also.

Aus dieser Zusammenarbeit resultiert für Spieler am 10. November Tyranny als erhältliches Spiel für PC, Mac und Linux im Einzelhandel. Hier finden Spieler ihren eigenen Platz in einer Fantasy-Welt, in der das Böse schon obsiegt zu haben scheint.

In Tyranny ist der große Krieg zwischen Gut und Böse bereits entschieden – und die dunklen Kräfte des Überherrschers Kyros haben gewonnen. Als einer von Kyros‘ Offizieren reist der Spieler durch das besiegte Reich und entscheidet als offizieller Richter und Henker selbst, ob er die Bevölkerung in ihrer Loyalität zu Kyros bestärken oder Abscheu und Angst in ihnen wecken möchte. Die nicht-lineare Erzählung bietet Spielern die Chance, ihre eigene Geschichte zu erleben.