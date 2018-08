TWIN MIRROR Gameplay-Funktionen enthüllt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe enthüllt zwei neue wichtige Gameplay-Funktionen für den Psycho-Thriller Twin Mirror – den Mind Palace und The Double. Das narrative Abenteuer Twin Mirror ist ein episodisches Spiel bestehend aus drei Teilen, wovon der erste Teil „Lost on Arrival“ 2019 erscheinen wird.



In Twin Mirror schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf … er muss sich auf eine spannende Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.

Sein größtes Talent ist sein Mind Palace. Während der untrainierte Geist wichtige Informationen vergessen oder sich möglicherweise nicht mehr an entscheidende Hinweise erinnern kann, funktioniert Sams Gehirn anders. Im Laufe vieler Jahre erschuf Sam seine ganz eigene Version des Mind Palace – einen Ort, auf den er nach Belieben zugreifen und Erinnerungen an die Vergangenheit erschaffen sowie mögliche Szenarien durchspielen kann. Doch selbst die besten Werkzeuge können rosten, wenn sie nicht ordentlich genutzt werden und die Spieler müssen damit beginnen, Sams Kapazität wieder in Form zu bringen.

Beim Lösen der Mysterien des Spiels werden die Spieler Hinweise aus der realen Welt sammeln. Dabei müssen sie zwischen Letzterer und dem Mind Palace navigieren, bis sie in der Lage sind, vergessene oder verborgene Ereignisse in der Vergangenheit wiederherzustellen … ohne zu wissen, was oder wen, sie möglicherweise entdecken werden.

Sams Geist ist jedoch auch ein Ort der Wunder und der Geheimnisse. Auf der gamescom wurde zudem The Double vorgestellt, das eine weitere Schlüsselfunktion von Twin Mirror einführt. Sams innere Stimme nimmt die Form einer eleganten und sarkastischen Version seiner selbst an. Ist er da, um zu helfen oder um ihn zu behindern? Spieler werden seine wahre Bedeutung entdecken müssen, während sie die Story spielen und Entscheidungen zwischen Sams Persönlichkeit und der sonderbaren Führung des Doubles treffen.

„Wir freuen uns sehr, zwei unserer wichtigen Gameplay-Funktionen für Twin Mirror hier auf der gamescom vorzustellen“, sagte Fabrice Cambounet, Produktionsleiter von Twin Mirror. „Wir glauben, dass sie einen guten Einblick in unseren einzigartigen erzählerischen Ansatz bieten, da beide Gameplay-Funktionen eng mit der Geschichte verbunden sind, die wir erzählen möchten. Wir können es nicht abwarten, dass die Spieler mit der ersten Episode 2019 die Geheimnisse dieses Abenteuers enthüllen!“