Turtle Beach Recon 70 für PS4 und Xbox ab sofort verfügbar

Turtle Beach, das beim Gaming-Audio weltweit führende Unternehmen, gibt bekannt, dass die Gaming-Headsets der Recon 70-Serie für Xbox One und PlayStation 4 ab sofort zum Preis von 34,99 € erhältlich sind – das Recon 70 für Nintendo Switch folgt im kommenden Monat.

Das Recon 70 ist der Nachfolger von Turtle Beachs Recon 50 – mit aktuell über 5 Millionen verkauften Einheiten das bestverkaufte kabelgebundene Gaming-Headset Nordamerikas. Die Gaming-Headsets der Recon 70-Serie sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Modelle für Xbox One und PS4 sind jeweils in Schwarz und Weiß mit grünen und blauen Akzenten zu haben, während die Version für Nintendo Switch einen schwarzen Rahmen mit roten Akzenten bietet. Im gut sortierten Handel kann man zudem eine einzigartige, mitternachtsrote Version des Recon 70 bekommen.

„Das Recon 70 bietet herausragende Merkmale für Einsteiger und übertrifft die Ausstattung seines Vorgängers durch ein aufgewertetes Design, das unser leistungsstarkes Hochklapp-Mikrofon umfasst – ein Merkmal, das es zuvor nur bei Produkten gehobener Kategorien gab, wie dem bestverkauften Stealth 600“, so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach. „Dank seiner größeren Auswahl an Farben und umfassender Verfügbarkeit für alle Gaming-Systeme sind wir zuversichtlich, dass das Recon 70 dafür sorgt, dass wir auch in Zukunft der Anbieter des bestverkauften Gaming-Headsets für Einsteiger sind.“

HOCHKLAPP-MIKROFON

Turtle Beachs bewährtes, leistungsfähiges Mikrofon ist perfekt für laute, klare Stimmaufnahmen – damit sämtliche Kommandos ankommen. Die früher nur bei Headsets gehobener Kategorien erhältliche Klappfunktion kommt nun auch hier zum Einsatz: Das Mikrofon kann zum Stummschalten einfach nach oben geklappt werden, wodurch es sich ins Design des Headsets einfügt.

FEDERLEICHTER TRAGEKOMFORT

Das leichte Headset-Design sorgt mit seinem gepolsterten Kopfband und Ohrpolstern für Rundum-Tragekomfort selbst in stundenlangen Gaming-Sessions.

HOCHWERTIGE 40MM-LAUTSPRECHER

Überlegene 40 mm-Überohr-Lautsprecher liefern ausgezeichneten Game-Sound mit detailreichen Höhen und donnernden Bässen.

PREMIUM-OHRPOLSTER

Mit Kunstleder ummantelte Ohrpolster bieten zusätzlichen Komfort – sowie eine bessere Basswiedergabe und Isolation gegen Störgeräusche von außen.

MULTIPLATTFORM-FÄHIGKEIT

Entwickelt für Xbox One, PS4 Pro & PS4 und Nintendo Switch, bewährt sich ebenfalls an PCs und Mobilgeräten mit 3,5 mm-Anschluss.

Weitere Informationen über die neuesten Turtle Beach-Produkte und Zubehörartikel gibt es auf www.turtlebeach.com.