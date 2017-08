Turtle Beach kündigt neues Recon Camo Gaming-Headset

Die Turtle Beach Corporation hat heute das neue Recon Camo enthüllt, ein Multiplattform-Gaming-Headset für Xbox One, PlayStation®4 und PC. Das Recon Camo bietet zudem einen 3,5mm-Klinkenstecker für den Einsatz an Smartphones und Tablets.

Mit Filmen wie Dunkirk und dem kommenden Call of Duty®: World War II ist das Interesse am historischen Kriegsthema ungebrochen. Das Recon Camo bietet einen typischen Tarnfarben-Look im Design der Ära.

Das Recon Camo sieht nicht nur hervorragend aus – es klingt auch fantastisch und bietet vollendetes, druckvolles und präzises Gaming-Audio durch seine großen, hochqualitativen 50mm-Lautsprecher mit ca. 56% mehr Oberfläche als die 40mm-Lautsprecher, die oftmals in Headsets zu ähnlichen Preisen zum Einsatz kommen.

Das Recon Camo baut auf einem von Turtle Beachs beliebtesten Designs auf, mit einem gleichermaßen bequemen und soliden Rahmen und Turtle Beachs bekanntem, hochempfindlichen Mikrofon für den kristallklaren Chat, der nötig ist, um Siege auf den Multiplayer-Schlachtfeldern zu feiern. Das Recon Camo wird in diesem Herbst zum empfohlenen Verkaufspreis von 59,99€ im Handel sein.

„Durch den aktuellen Trend zu Filmen und Spielen rund um den Zweiten Weltkrieg rücken die Schauplätze der Gefechte in Europa und im Pazifik wieder in den Mittelpunkt des Interesses bei Filmfans und Gamern. Unser Ziel war es, ein hochqualitatives Gaming-Headset zu liefern, das dieses Thema mit der neuesten Technologie bedient“, so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach. „Das Recon Camo ist ein fantastisch aussehendes Headset, das den Look der Ära für Filme und Spiele transportiert und zudem überragendes Gaming-Audio und den klaren Chat liefert, die unverzichtbar sind, um als Sieger aus einem Match hervorzugehen.“

Zu den Besonderheiten des Turtle Beach Recon Camo zählen:

Robustes & komfortables Design – Das Recon Camo bieten einen robusten Rahmen mit einem lederbezogenen Kopfband und atmungsaktiven, umkleideten Ohrmuscheln, die Bequemlichkeit für stundenlange Spielsessions bieten.

Bereit für Surroundsound auf Xbox One – Das Recon Camo ist auf Surroundsound mit Windows Sonic für Kopfhörer auf Xbox One vorbereitet, damit Spiele, Filme und Musik zu einer noch tiefgehenderen Erfahrung werden.

Bereit für Surroundsound auf Xbox One – Das Recon Camo ist auf Surroundsound mit Windows Sonic für Kopfhörer auf Xbox One vorbereitet, damit Spiele, Filme und Musik zu einer noch tiefgehenderen Erfahrung werden.

Große 50mm-Treiber – Leistungsfähige, hochqualitative 50mm-Überohr-Lautsprecher liefern detailreiche Höhen und donnernde Bässe. Mit 56% mehr Oberfläche als bei 40mm-Lautsprechern entsteht ein klarer, lauter, packender Sound.

Kristallklare Chats – Turtle Beachs bekanntes, hochempfindliches Mikrofon ist perfekt für laute, klare Stimmaufnahmen und kann für reinen Musik- und Filmgenuss abgenommen werden.

Komfortable Inline-Bedienung – Praktische Inline-Bedienung für Master-Lautstärke und Mikrofon-Stummschaltung.

Vielseitig kompatibel – Funktioniert einwandfrei am 3,5mm-Kopfhörerausgang von Xbox One- und PS4™-Controllern sowie an PC/Mac® und Smartphones/Tablets mit 3,5mm-Anschluss. Andere Xbox One-Controller benötigen den Headset Audio-Adapter (separat erhältlich).

Ein Video mit den Highlights des Recon Camo steht hier bereit.

Mehr Informationen über die neuesten Turtle Beach Gaming-Headsets und weitere Produkte gibt es auf www.turtlebeach.com. Folge Turtle Beach auf Facebook, Twitter und Instagram.