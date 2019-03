Turtle Beach: Battle Buds ab sofort verfügbar

Heute kündigt Turtle Beach, weltweit führendes Unternehmen beim Gaming-Audio, zum Einen das neue Recon 70 an und veröffentlicht zum anderen die Battle Buds, das In-Ear-Headset mit abnehmbarem Mikrofon.

Das Recon 70, das neueste kabelgebundene Gaming-Headset des Unternehmens in seiner Reihe leistungsfähiger und doch preisgünstiger Headsets, ist direkter Nachfolger des beliebten Turtle Beach Recon 50. Zum empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 € bietet das Recon 70 hochqualitativen Sound durch starke 40 mm-Overear-Lautsprecher sowie Turtle Beachs bewährtes, leistungsfähiges Mikrofon mit Stummschaltung durch Hochklappen. Das leichte Design des Recon 70 umfasst ein gepolstertes, einstellbares Kopfband sowie mit Kunstleder ummantelte Ohrpolster für Tragekomfort, der es Spielern ermöglicht, sich voll und ganz aufs Spiel zu konzentrieren.

1 of 6

„Das Recon 50 war in den vergangenen beiden Jahren das bestverkaufte kabelgebundene Gaming-Headset in den USA und Kanada, und das neue Recon 70 baut auf den Stärken seines Vorgängers auf“, so Jürgen Stark, CEO von Turtle Beach. „Das Recon 70 ist in mehr Farben erhältlich und mit allen Gaming-Systemen kompatibel. Daher gehen wir davon aus, dass es die Bestseller-Geschichte seines Vorgängers weiterführen wird.“

Das Recon 70 für Nintendo Switch mit seinen unverwechselbaren roten Akzenten ist ab sofort auf www.turtlebeach.com erhältlich. Schwarze und weiße Varianten des Recon 70 für Xbox One und PlayStation 4 werden ab 1. April 2019 hinzukommen. In Europa wird die Midnight-Red Variante des Recon 70 für Nintendo Switch ab Ende Mai 2019 erhältlich sein. Vorbestellung für diese Modelle sind ebenfalls ab sofort auf www.turtlebeach.com möglich.

Neben der Ankündigung des Recon 70 gibt Turtle Beach bekannt, dass die Battle Buds ab sofort verfügbar sind.

1 of 4

Herausragendes Feature der Battle Buds ist das abnehmbare Auslegermikrofon, das für kristallklaren Ingame-Chat mit anderen Spielern sorgt. Wenn es fürs Spielen nicht benötigt wird, kann das Mikrofon mühelos abgenommen werden, und das separate Inline-Mikrofon übernimmt seine Funktion für Anrufe und Chats unterwegs. Zudem verfügen die Battle Buds über 10 mm-Lautsprecher, die voluminösen Sound liefern, sowie den standardisierten 3,5 mm-Anschluss, der die Nutzung an fast allen Mobilgeräten, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC ermöglicht. Die Battle Buds sind in zwei Farbvarianten erhältlich – Weiß/Blaugrün und Schwarz/Silber – und sind ab sofort zum Preis von 29,99 € erhältlich.

„Die Battle Buds setzen unsere bewährte Mikrofontechnologie ein, um eine großartige Multiplayer-Chat-Erfahrung zu liefern – in einem kleinen, mühelos transportablen Format speziell für Gamer, die viel auf Nintendo Switch™ und Mobilgeräten spielen“, erklärt Jürgen Stark.

Weitere Informationen über die neuesten Turtle Beach-Produkte und Zubehörartikel gibt es auf www.turtlebeach.com.