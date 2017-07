TT Isle of Man – Erster Trailer zeigt bewegte Bilder aus dem Rennspiel

Am Jahresende erscheint mit TT Isle of Man ein Rennspiel für Motorradfans. Publisher Bigben und Entwickler Kylotonn Games haben sich mit der Exaktheit der Strecke sichtlich Mühe gegeben. Mittels Laserscan soll die bekannte Strecke der Island of Man Tourist Trophy 1:1 ins Spiel transportiert werden und die kompletten rund 60km der Strecke abdecken. Zusätzlich dazu holte man sich mit John McGuinness, alias Morecambe Misslile, einen renomierten Profi an Bord, der das Rennen über 20 mal gewann.

TT Isle of Man wird für PC, Playstation 4 und Xbox One voraussichtlich im November erscheinen.