Kalypso Media wird die Jungfernfahrt des Strategie-Flagschiffs Tropico 6 im Frühling starten: Der neue Termin und Platz an der Sonne für Tropico 6 (PC) ist der 29. März 2019. Die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One sind nach wie vor für Sommer 2019 geplant.

Simon Hellwig, Eigentümer und Managing Director der Kalypso Media Group, hat zu diesem Anlass einen offenen Brief an die Tropico-Community verfasst .

Daher hat Kalypso die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung der PC-Version auf den 29. März zu verschieben . Damit ist genügend Zeit, um das Feedback zu Features und Gameplay der Beta-Spieler und Community zu berücksichtigen und so viel wie möglich davon umzusetzen. Zusammen mit weiterem Balancing und Feinschliff soll Tropico 6 so den Ansprüchen von Tropico Fans weltweit gerecht werden , bzw. diese noch übertreffen.

Es ist das Comeback des Jahres: El Presidente kehrt mit Tropico 6 zurück, um in Zeiten von politischen Wirrungen und Unruhen mit visionärer Politik, Weitsicht und Scharfsinn die Geschicke des Landes zu lenken. Dabei hat er nur die besten Absichten für sein Volk, trotz anders lautender Presse covfefe. Tropico 6 erscheint im Januar 2019 für Windows PC, und im Sommer 2019 für PlayStation 4, Xbox One.

Für Tropico 6 verspricht El Presidente das größte, schönste und beste Tropico aller Zeiten: Der 6. Teil der beliebten Diktatoren-Simulation wird dank der aktuellen Unreal Engine 4 so lebensecht wie nie zuvor erstrahlen. Und auch das Entwicklerteam ist neu: Mit Limbic Entertainment aus Langen wird erstmals ein deutscher Entwickler die tropicanischen Inseln zum digitalen Leben erwecken und viele neue ausgefeilte Ideen mitbringen, ohne den Kern der heiß geliebten Serie zu vernachlässigen.

Inseln? Richtig gelesen. In Tropico 6 wird Spielern nicht nur eine Insel zur Verfügung stehen, sondern eine weitläufige Inselgruppe, was viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Erstmals wird es auch Brücken und weitere neue Möglichkeiten des Transports geben.

Darüber hinaus lassen sich in Tropico 6 die eigenen Inseln mit Weltwundern und internationalen Sehenswürdigkeiten verschönern. Das ist schließlich das Mindeste, was El Presidente verdient hat! Auch bei den Missionen geht es wieder typisch tropicanisch zu. So möchte El Presidente unter anderem die Welt des Profisports beherrschen. Wie stellt er das an? Er entführt flugs ein amerikanisches Baseballteam… Nur ein Beispiel von vielen. Der typische Tropico-Humor wird also auch in Tropico 6 nicht zu kurz kommen.

Haupt-Features: