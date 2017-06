TransRoad: USA – Die Wirtschaftssimulation für Logistikfans

Astragon Entertainement und Deck 13 Hamburg haben heute bekannt gegeben das eine neue Logistiksimulation dieses Jahr im Herbst kommeen wird unter dem Titel TransRoad: USA. Den Spielern wird die einzigartige Gelegenheit geboten hinter die Kulissen eines ausgeklügelten Logistiksystems zu schauen das unabdingbar für das amerikanische Wirtschaftssystem ist.

Nachdem mit TransOcean: The Shipping Company und TransOcean 2: Rivals bereits zweimal die Sieben Weltmeere erobert wurden, führt das neueste Spiel aus dem Hause Deck13 Hamburg auf das amerikanische Festland. Genauer gesagt in eine Stadt eurer Wahl, die als Standort für das Hauptquartier des eigenen Logistik-Unternehmens dienen wird. Im Laufe des Spiels werden die virtuellen Transportunternehmer zahllose Trucks samt der kostbaren Fracht über die legendären US-Highways schicken, die nicht nur Bundesstaaten und Zeitzonen, sondern auch wichtige Industriezweige und deren Zulieferer miteinander verbinden. In TransRoad: USA erhaltet ihr einmalige Einblicke in die herausfordernde Welt der Logistik-Branche und könnt durch den cleveren Einsatz eurer Managementfähigkeiten euer Unternehmen an die Spitze der Branche führen!

Der weltweite Release von TransRoad: USA ist für Herbst 2017 geplant.

Quelle. ofizielle Pressemitteilung Astragon