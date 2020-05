Auf dem Summergamefest am vergangenen Dienstag wurde es angekündigt. Activision und Tony Hawk veröffentlichen eine Neuauflage von den Klassikern Tony Hawk Pro Skater 1 und 2.

Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remastered

Das Spiel bringt uns zurück an die Schauplätze der ersten zwei Teile der beliebten Skateboard-Reihe. Alle Maps wurden mit hübschen Texturen, Lichteffekten und in 4K überarbeitet. Wir können auf eine Handvoll Skater auswählen und zu Rockmusik losrollen. Leider sind aus Lizenzgründen nicht alle alten Tracks dabei, die wir in den Pro Skater Spielen hören konnten. Bad Religion, Papa Roach und Rage Against The Machine gehören zu den Künstler, die es ins Spiel geschafft haben. Neben den klassischen Spielmodi und Split Screen gibt es auch einen großen Multiplayer, der kaum Grenzen setzt. Darunter H-O-R-S-E, Score Attack und Park Editor.

Tony Hawk und Jack Black spielen THPS 1 + 2 Remastered

Wer mehr Gameplay sehen möchte, der ist bei Jack Black genau richtig. Auf seinem Gaming YouTube Kanal JablinskiGames spielen die beiden die Map „Warehouse“ Probe. Außerdem trifft der legendäre Rockstar und Schauspieler auf weitere berühmte Skater, wie Rodney Mullen und Eric Koston. Ein Blick in das Video lohnt sich auf jeden Fall!

Das Spiel erscheint am 04. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One Geräte. THPS1+2 kostet in der Standard Edition knapp 50 Euro. Die Collectors Edition kostet knapp 100 Euro und kommt mit einem Deck von Birdhouse in Originalgröße daher.

> Unser News-Feed auf einem Blick.

Hier das Video mit den zwei Ü-50 Legenden.



Bildquelle:

Youtube Screenshot Jablinskigames