Tom Clancy’s The Division: Zweite Erweiterung „Überleben“ ab morgen erhältlich

Es ist mal wieder so weit, eine neue Erweiterung für The Division ist ab morgen erhältlich. Nach vielen negativen Schlagzeilen, hat sich The Division nach und nach wieder aufgerappelt und tolle Patches und Erweiterungen herausgebracht. Und nun endlich kann der Spieler ab dem 22. November 2016 endlich den Survival Modi spielen.

Als New York vom größten Schneesturm des Jahrhunderts getroffen wird, erhalten die Division-Agenten wichtige Informationen über ein mögliches Heilmittel, welches aus der Dark Zone geborgen werden muss und die Verbreitung der Pandemie eindämmen könnte. Doch bevor sie ihr Ziel erreichen können, muss ihr Helikopter wegen des stärker werdenden Schneesturms notlanden. Die Spieler kämpfen mit extremen Bedingungen wie Kälte, Krankheit, Hunger und Durst. Die Suche nach warmer Kleidung, Vorräten, Wasser und Medizin werden für das Überleben und den Erfolg der Mission entscheidend sein. Jedoch stellt die Umgebung nicht die einzige Gefahr dar, denn die Spieler müssen vor 23 weiteren Agenten auf der Hut sein, die ums Überleben kämpfen und das Heilmittel suchen. Die Ressourcen sind knapp. Die Konkurrenz unter den Agenten ist groß und wird viele zu Fall bringen, noch bevor sie die Dark Zone erreichen. Zusätzlich treibt sich eine neue tödliche Gefahr in der Dark Zone rum, die Jagd auf The Division macht: Der Jäger, ein schneller, tödlicherer Gegner, der die Uhren der getötet en Agenten mit Stolz zur Schau trägt.

In „Überleben“ haben die Spieler die Wahl, ob sie im PvP- oder PvE-Modus spielen möchten. Im PVP-Modus ist die „Abtrünnigen“-Funktion ausgeschaltet und die Spieler können in jeder Ecke von New York, auch außerhalb der Dark Zone, gegen andere Spieler kämpfen oder mit ihnen zusammenarbeiten. Der PvP-Modus stellt ein zusätzliches Risiko dar und deshalb werden Spieler zusätzlich in Form eines Bonus-Multiplikators zum Gesamtergebnis belohnt. Im PvE-Modus können die Spieler mit anderen Agenten kooperieren und PvP ist überall ausgeschaltet, selbst in der Dark Zone.

Das kostenlose Update 1.5 umfasst mit Weltrang 5 einen neuen Weltrang für sämtliche Aktivitäten, sowie sechs neue Highend-Ausstattungsobjekte, drei Highend-Waffen und zwölf neue Waffentypen.