Tom Clancy’s The Division 2 – Trailer, Releasetermin und mehr

Tom Clancy's The Division 2 an, ein neues Kapitel der vielfach ausgezeichneten und erfolgreichen Reihe. Das Spiel wurde mit einer aktualisierten Version der Snowdrop-Engine entwickelt und wird am 15. März 2019 weltweit auf Xbox One-Konsolen, einschließlich Xbox One X, PlayStation4 Computer Entertainment System und PC erscheinen. Spieler können sich ab jetzt für einen Beta-Zugang registrieren unter: http://thedivisiongame.com/beta



Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, erhöht The Division 2 den Einsatz für die Spieler. Sie werden in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt, das originalgetreu nachgebildet wurde. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen werden die Spieler in eine dynamische offene Welt mit einer Vielzahl von Umgebungen und Biomen eintauchen. Als Veteranen der Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, fällt die gesamte Nation.

Das von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben anderen Studios aus der ganzen Welt* entwickelte Tom Clancy’s The Division 2 ist die nächste Stufe im Open-World-Online-Shooter-Rollenspiel-Genre. Tom Clancy’s The Division 2 wurde mit einer „Endgame-First-Mentalität“ entwickelt, welche die strategische Freiheit jedes Spielers unterstützt und auf die mehr als zweijährige Erfahrung von The Division zurückgreift, um ein noch tieferes Spielerlebnis zu bieten.

Ab dem ersten Tag wird die Hauptkampagne von Tom Clancy’s The Division 2 organisch in ein solides Endgame führen. Neue Herausforderungen und narrative Wendungen schaffen eine zusammenhängende, bedeutungsvolle Erfahrung für jeden Spielertyp. Sobald Spieler Stufe 30 erreicht haben, können sie zwischen verschiedenen Spezialisierungen wählen wie zum Beispiel Zerstörungsexperte, Scharfschütze oder Überlebensspezialist. Die Spezialisierung ist ein flexibles Charakterfortschritts-System, das Spielern eine neue Klasse von Fähigkeiten, Mods, einzigartigen Talenten und Werkzeugen wie den neuen individuellen Waffen, bietet. Sie können ihren Charakter verbessern und ihre Ausrüstung nach eigenen Vorstellungen anpassen. Zusätzlich wird am ersten Tag eine komplette Reihe von PvP-Erlebnissen, skalierbaren Welträngen sowie ein völlig neu gestaltetes und ausbalanciertes Dark Zone-Erlebnis geboten. Tom Clancy’s The Division 2 wird außerdem ein Novum einführen: Acht-Spieler-Raids stellen das Teamwork der erfahrensten Agenten auf die Probe.

Dank eines langfristigen Live-Engagements wird Tom Clancy’s The Division 2 ab dem ersten Tag regelmäßig neue Inhalte anbieten. Post-Launch-Inhalte werden neue Herausforderungen und neue Gaming-Innovationen bieten. Darüber hinaus haben Spieler Zugriff auf ein ganzes Jahr mit kostenlosen Story-basierten Missionen, Kartenerweiterungen und neuen Spielfunktionen. Außerdem verschafft ein optionaler Premium-Pass Spielern Zugriff auf ein Jahr exklusiver Zusatzinhalte. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.