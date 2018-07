Tom Clancy’s Rainbow Six – Die Six Major Paris startet in einem Monat

Ubisoft gab heute bekannt, dass in einem Monat die sechzehn der weltweit besten Tom Clancy’s Rainbow Six-Teams an der Six Major Paris teilnehmen werden, das vom 17. bis 19. August stattfindet. Nachdem alle für das Turnier verfügbaren Diamond-Pässe in wenigen Stunden ausverkauft waren, können Interessierte nun noch die letzten 3-Tage-Standard-Pässe kaufen, die zum Preis von 60 € erhältlich sind. Das Six Major Paris ist das größte europäische Tom Clancy’s Rainbow Six-eSport Event bisher. Nach einer intensiven Gruppenphase vom 13. bis 15. August stehen sich die acht Qualifikationsteams während der Endphase des Majors auf der Pariser Expo – Porte de Versailles in Halle 4 gegenüber.



Jeder, der an der Veranstaltung teilnimmt, erhält einen spielinternen Six Major Paris-Talisman und hat die Möglichkeit, in der Tom Clancy’s Rainbow Six-Village an exklusiven Aktivitäten vor Ort teilzunehmen. In diesem Bereich, der von den berühmtesten Maps des Spieles inspiriert wurde, können Fans beispielsweise die neuesten Inhalte des Spiels spielen, an Meisterklassen mit Profispielern und Veteranen teilnehmen, Drohnenrennen bestreiten oder ihr eigenes Rainbow Six-Trikot entwerfen. Restkarten für das Six Major Paris können direkt unter dieser Adresse erworben werden: Tickets kaufen

Das Six Major Paris gibt Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-Fans die Möglichkeit, exklusive Six Major-Kleidung sowie die beliebten Six Collection Serie 2-Figuren zu erwerben. Diese können in limitierter Stückzahl ab sofort vorbestellt und während des Six Major Paris vor Ort abgeholt werden: R6S Store.

Wichtiger Hinweis: Um die Artikel vor Ort kaufen oder abholen zu können, müssen die Käufer ein Ticket für das Six Major Paris besitzen.

Auf der Gamescom werden die Six Collection Serie 2-Figuren ebenfalls zu kaufen sein. Vorbestellungen sind möglich unter: Ubisoft Store.

Auf der Six Major Paris werden weitere Ankündigungen zu Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Year 3 Spielupdates und der Tom Clancy’s Rainbow Six-eSport-Szene folgen. Um keine Details zu verpassen und die Wettkämpfe und Spiele auf dem Hauptkanal zu sehen, schalten Sie hier live dazu: Twitch.tv

Von 16 Teams sind 14 bereits für das Six Major Paris qualifiziert. Die beiden verbleibenden Teams werden an diesem Wochenende auf dem Asien-Pazifik-Qualifikationsspiel-Six Major in Sydney und dem Dreamhack Valencia in Spanien ermittelt.

Die komplette Liste der Teams:

Pro League Season 7 Finalisten:

PENTA Sports (EU)

Millennium (Frankreich)

Team Liquid (Brasilien)

FaZe Clan (Brasilien)

Evil Geniuses (USA)

Rogue (USA)

Fnatic (Australien)

Nora-Rengo (Japan)

Six Major Qualifikanten:

I Don’t Know (EU)

OrgLess* (Deutschland)

Ninjas in Pyjamas (Brasilien)

Immortals (Brasilien)

Obey Alliance (USA)

Wird noch bekannt gegeben (Asien-Pazifik)

Frankreich Cup-Gewinner

Mock-it (Frankreich)

Dreamhack Valencia-Gewinner

Wird noch bekannt gegeben

Diese 16 Teams werden um einen Gesamtpreispool von 350.000 Dollar konkurrieren.

Das Six Major Paris ist Teil des neuen Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League-Formats. Dieses Format wurde im Januar angekündigt und ist im Juni, mit der Pro League Season 8, an den Start gegangen. Jedes Jahr wird nun aus zwei 6-Monate dauernden Pro League Seasons (Juni-November und Dezember-Mai) bestehen, die von 2 Major-Turnieren begleitet werden. Diese sind: Das traditionelle Six Invitational im Februar und das neue Turnier im Sommer, das Six Major, das zum ersten Mal in Paris stattfinden wird. Zusätzliche Informationen für das Year 2018–2020 Pro League-Format können hier gefunden werden.

Weitere Informationen über die Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League finden Sie unter: R6S eSports oder folgen Sie uns auf Twitter.