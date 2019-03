Tom Clancy’s R6 Siege – Underdog E-Sports-Story

Ubisoft veröffentlichte am Wochenende die Dokumentation Underdog. Sie begleitet das deutsche Team Mock-it Esports (ehemals Orgless) auf ihrem Weg zum großen Six Invitational in Montreal.

Die Dokumentation gibt Einblicke in die Turniervorbereitung und Trainingsmethoden, den Zusammenhalt im Team und die Rituale vor großen Matches. Die emotionale Reise der Profispieler, angefangen bei lokalen deutschen Turnieren über das Six Major in Paris bis hin zum Six Invitational in Montreal zeigt einmal mehr, wie viel Leidenschaft und Herzblut in der E-Sports-Szene von Rainbow Six steckt. In Interviews gewähren die Teammitglieder Einblicke in ihre Gefühlswelt, sprechen über Nervosität, Euphorie, Druck, Freundschaft und ihren Status als Underdog. Höhepunkt der Reise ist das dramatische Aufeinandertreffen mit dem brasilianischen Spitzenteam Team Liquid.