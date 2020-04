Tokyo Ghoul S erhält virtuelles Kino-Event

Die KAZÉ Anime Nights ändern die zuvor kommunizierte Reihenfolge des Filmprogramms und zeigen jetzt Tokyo Ghoul S anstelle von Millennium Actress bereits am 28. April als virtuelles Event auf Animeon Demand!

Tokyo Ghoul S Story

Mitten in Japans Hauptstadt Tokyo leben sie: Ghule, die sich von Menschen ernähren. Unter ihnen ist nun auch Ken Kaneki (Masataka Kubota), der nach einer Operation zum Halbghul geworden ist und keine normale Nahrung mehr verträgt.

Für einige seiner Artgenossen ist diese Mischung offensichtlich besonders anziehend: Shu Tsukiyama alias „Der Gourmet“, einer der gefährlichsten Ghule der Stadt, hat schon seine Feinschmecker-Fühler nach Ken ausgestreckt. Als ihn Shu in ein Ghul-Restaurant einlädt, denkt sich Ken noch nicht viel dabei – bis er auf einmal vor lauter hungrigen Maskierten steht und merkt, dass er als Delikatesse versteigert werden soll.

Wird er der Gier des Gourmets noch entkommen können?

Der zweite Realfilm zum gleichnamigen Anime- und Manga-Bestseller wurde diesmal von den beiden Werbefilmern Kazuhiko Hiramaki und Takuya Kawasaki inszeniert. Die beiden haben der blutigen Urban-Horror-Action einen besonders stylischen Anstrich verpasst haben. Neben Masataka Kubota als Ken kehren unter anderem auch Hiyori Sakurada als Hinami und der Kabuki-Schauspieler Minosuke Bandō als Uta zurück. Einzig die Rolle der Toka wird nun von Maika Yamamoto verkörpert. Neu im Cast ist Shota Matsuda als Shu Tsukiyama.

Tokyo Ghoul S startete am 19. Juli 2019 in den japanischen Kinos. KAZÉ Manga veröffentlichte bereits die in 30 Bänden abgeschlossene Manga-Vorlage von Sui Ishida und das Artbook Tokyo Ghoul (zakki), während bei KAZÉ Anime die drei Staffeln der Anime-TVAdaption sowie die OVA Tokyo Ghoul JACK/PINTO erschien. KAZÉ Movie veröffentlichte den ersten Realfilm Tokyo Ghoul – The Movie im Oktober 2018 auf DVD und Blu-ray.

Was das Virtual Ticket enthält

Der Film ist ab dem 28.04. um 20 Uhr für 48 Stunden auf Anime on Demand abrufbar, wahlweise mit der deutschen Synchronisation oder in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

abrufbar, wahlweise mit der deutschen Synchronisation oder in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Eine Kauflizenz für den Titel auf Anime on Demand, die ab der offiziellen Veröffentlichung zum Home-Entertainment-Start im 2. Halbjahr 2020 automatisch freigeschaltet wird.

Außerdem 14 Tage Zugriff auf das gesamte Abo-Programm von Anime on Demand.

> Gratis Anime on Demand an Ostern!

Das KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket ist nicht im regulären Abo für Anime on Demand enthalten. Es muss über eine Sonderseite* extra erworben werden. Bestehende Abonnenten von Anime on Demand erhalten zum Ausgleich ebenfalls eine 14-tägige zusätzliche Gutschrift auf ihr bestehendes Abo.

*EDIT: Eine Website zur Buchungsseite war nicht in der Pressemail enthalten. Animania verweist dennoch auf Anime on Demand. Der Widerspruch lässt mich auch im unklaren.

Der Preis für das KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket beträgt 9,95 €.

Quelle: av-visionen PM