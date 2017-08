Thunderobot startet mit Gaming-PCs auf dem deutschen Markt

Thunderobot, der führende Online-Händler für Design und Entwicklung von Gaming-PCs, entert den europäischen Markt mit seiner vielfältigen Produktpalette, die ab sofort unter www.thunderobot.eu oder bei Amazon erhältlich ist.

Gefeiert wird der Markteinstieg in Europa mit der Einführung des Publikumsliebling ST-Plus. Dank des Intel Core i7-7700HQ Prozessors der 7. Generation, erzielt der ST-Plus eine hervorragende Spielperformance. Neben der leistungsstarken NVIDIA GTX 1050Ti Grafikkarte, die 30 Prozent mehr Leistung als die GTX 1050 bringt, verfügt der ST-Plus über eine beleuchtete RGB QWERTY-Tastatur, die extra für die verschiedenen Länder entwickelt wurde und einer 128GB großen SSD. Das Laptop-Design in elegantem Grau präsentiert sich im gehobenen Stil mit modernen und futuristischen Elementen bei gerade mal 2,5 kg Gewicht. Alle Besucher der diesjährigen gamescom können in Halle 10.1 B41 erstmals den ST-Plus Laptop sowie weitere Produkte aus dem Sortiment Thunderobots ausgiebig testen.

Der ST-Plus Laptop kommt mit einem Verkaufspreis von 1.299 EUR auf den deutschen Markt und ist unter www.thunderobot.eu und Amazon erhältlich. Zudem erhalten die ersten 300 Käufer das Armour Back-Pack im Wert von 129 EUR gratis dazu, wenn sie über den Thunderobot Website bestellen. Dieses ist in den drei Farben Schwarz, Blau und Orange verfügbar und ist besonders widerstandsfähig, weißt ein großes Fassungsvermögen passend für Laptops bis zu 17 Zoll auf und hält bis zu 15kg Tragkraft aus.

Carlos Patón Produktmanager bei Thunderobot in Europa, sagt: „Thunderobot ist für Gaming geboren; für Gamer geboren. Wir bleiben dem Geist der Marke treu, indem wir ständig stilvolle und leistungsstarke Computer sowie Zubehör nach den Wünschen unserer Fans und Kunden entwickeln.“

Das in Barcelona ansässige, neue europäische Thunderobot Servicecenter bietet 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einen Fernwartungs-Kundenservice, der über umfangreiches Computer- und Technologie-Knowhow verfügt. Ebenso ist ein europäisches Ersatzteillager und eine Werkstatt Teil des neuen Servicecenters und bietet eine komplette Reparatur-Vorlaufzeit von nur 7 Werktagen auf europaweiter Ebene. Thunderobot zeichnet sich in erste Linie durch Computer und Gaming-Zubehör mit höchsten Performanceansprüchen und innovativem Design aus, die in Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen wie NVIDIA und Intel entwickelt werden.

Auf der diesjährigen gamescom in Köln präsentiert Thunderobot in Halle 10.1 B41 jede Menge Neuheiten aus dem aktuellen Produktportfolio. Dabei wird erstmals die hauseigene HMD VR-Brille mit 3K-Auflösung vorgestellt, die mit leistungsstarken Spezifikationen für ein besonders virtuelles Erlebnis sorgt. Ergänzt wird das Portfolio von Mäusen und Tastaturen sowie dem neuen GTR Laptop, der mit leistungsstarker NVIDIA GTX 1070 Grafikkarte überzeugt. Und auch auf die nächste Produkterweiterung, müssen die Fans nicht lange warten, denn Thunderobot präsentiert die leistungsstarken Gaming Laptops GTR und GX97 auf der gamescom, die in Kürze im Thunderobot Shop und bei Amazon erhältlich sein werden. Der Prozesssor des leistungsstarken GTR-Laptops ist der Intel Core i7-7700HQ Prozessor, kombiniert mit den leistungsstarken NVIDIA GTX1060 / 1070 Grafikkarten und 16GB RAM Speicher. All dies verpackt in einem space-grauen Metall-Chassis und einem 15,6″ Full HD IPS 120Hz Bildschirm. Der GX97 Gaming Laptop ist das neueste Produkt von Thunderobot in der 17 „Kategorie, angetrieben von dem Intel Prozessor der 7. Generation und GTX1050Ti / 1060 Grafikkarten und zusätzlich einem 256GB SSD Speicher.

Zu guter Letzt wartet auf alle Besucher am Stand von Thunderobot in Halle 10.1 B41 ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen.