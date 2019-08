Die gamescom im Wohnzimmer? THQ Nordic sendet live aus Köln

Noch 5 Tage bis zur gamescom und du hast noch kein Ticket? Könnte knapp werden … Aber keine Sorge, wir sind für dich da! THQ Nordic sendet täglich einen Livestream vom Stand in der Entertainment Area in Halle 8 A011, in dem unter anderem all unsere Spiele gezeigt und Interviews mit Cosplayern, Spieleentwicklern und Internetpersönlichkeiten geführt werden. So wagen sich am Samstag, 24.08. zum Beispiel die Piloten von PietSmiet auf die virtuelle Wreckfest-Rennstrecke.

Schalte ein und verfolge unser Programm ab dem 20. August, 10 Uhr auf folgenden Channels:

Twitch.tv: https://www.twitch.tv/thqnordic

YouTube: https://www.youtube.com/thqnordic

Facebook: https://www.facebook.com/THQNordic/

Alle Spieler sind herzlich dazu eingeladen, unseren Stand in Halle 8, A011 zu besuchen und sechs Spiele anzutesten. Wie schon in den Jahren 2017 und 2018 ist THQ Nordic froh, dabei auf die Hardware-Power von ASUS – Republic of Gamers und CSL Boostboxx zurückgreifen zu können. Auch in diesem Jahr stellen unsere Partner leistungsstarke PCs, diesmal ausgestattet mit dem brandneuen AMD Ryzen 5 3600 Prozessor, und edles Gaming Gear für all unsere über 150 Gaming-Stationen bereit. Folgende Titel könnt ihr ausprobieren:

Biomutant

Das postapokalyptische Kung-Fu-Fabel-RPG beehrt uns erneut auf der gamescom, um viele Eindrücke seiner mythischen, offenen Welt zu demonstrieren.

Desperados III

Als Nominierter in der Kategorie „Best Strategy Game“ auf der E3 2019, wird Mimimi Games‘ neues Meisterwerk endlich öffentlich spielbar sein.

Darksiders Genesis

Krieg oder Strife? Wählt euren apokalyptischen Reiter und bezwingt zusammen Dämonen im neuen Koop-Modus.

Destroy All Humans!

Mach einen großen Schritt auf die Menschheit und hilf Crypto beim Infiltrieren, Vernichten und Domineren der menschlichen Spezies!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Oh ja, es ist alles klar! Sei einer der weltweit ersten Spieler, die den langersehnten Kindheit-Klassiker neu erfahren dürfen.

Monkey King

Gerade erst angekündigt und schon spielbar: Fegt in diesem packenden Action-Adventure durchs mystische China und erlebt die Legene des Monkey King.

Bühnenshow? Bühnenshow!

Wie auch in den vergangen Jahren wird THQ Nordic täglich eine Bühnenshow haben. Diese findet Dienstag bis Samstag, jeweils ab 11 Uhr statt. Sei dabei, wenn unsere Entwickler ihre Spiele zeigen, stell ihnen Fragen, mach bei unseren Gewinnspielen mit und sammle tollen Loot!

Moment, wie schaut’s mit tollen Indie Spielen aus?

Hier seid ihr bei HandyGames genau richtig! Die Titel von HandyGames sind in Halle 10.2 in der Indie Arena Booth spielbar oder auf der THQ Nordic Bühne bzw. im Livestream zu sehen.

Quelle: THQ Pressemitteilung