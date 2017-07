Thimbleweed Park – Adventure erscheint auch für Switch

Das über Kickstarter finanzierte Point & Click Adventure Thimbleweed Park wird aller Voraussicht nach auch für Nintendos Switch erscheinen. Das zumindest legt ein sehr offensichtlicher Tweet nahe.

Hinter Thimbleweed Park steht niemand geringeres als Ron Gilbert, der kreative Schöpfer bekannter Lucas Arts Adventures aus den 90er Jahren. Thimbleweed Park knüpft quasi an den Retro-Charme dieser Klassiker an und möchte mit komplexen Rätseln und konfusen Figuren die Spieler an den Bildschirm fesseln.

Thimbleweed Park ist bereits für PC, Xbox One und mobile Endgeräte (iOS und Android) erschienen und hat einen hervorragenden Metascore von 84 Punkten erreichen können. Nach der jetzigen Ankündigung für Switch ist es gut denkbar, dass eine Version für Playstation 4 ebenfalls noch folgen wird.

Hier der besagte Tweet: Link