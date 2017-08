theHunter: Call of the Wild – Konsolen Termin und neue Trailer zeigen ATVs

Heute erschienen neue Szenen zum kommenden Jagdsimulator „theHunter: Call of the Wild“. Ebenfalls haben die Konsolenfans ein Release Termin erhalten, so haben die Fans der kommenden Simualtion die Möglichkeit ab 2. Oktober auf die Jagd zu gehen.

Zur Gamescom 2017 haben die Verantwortlichen von Avalanche Studios, Expansive Worlds und astragon Entertainment neue Trailer von ihrem kommenden Titel veröffentlicht. So bieten die Trailer neue atmosphärische Szenen aus der kommenden Simulation, die auch Ko-Op gespielt werden kann mit bis zu 8 Teilnehmern.

Im anderen Trailer gehen die Entwickler auf die Fahrzeuge, die sogenannten ATVs ein. Diese können von Spielern genutzt werden um so schneller im Jagdrevier voranzukommen.

„theHunter: Call of the Wild“ wird am 2. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Hier die neuen Trailer: