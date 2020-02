The Wonderful 101 Remastered erscheint für Switch, PC und PS4

PlatinumGames hat für The Wonderful 101 eine Remastered Version für Nintendo Switch angekündigt. Damit schafft das nächste Spiel, das seiner Zeit exklusiv für Wii U erschien, den Sprung auf die Switch. Sofern diverse Stretch Goals der Kickstarter Kampagne erreicht werden, erscheint The Wonderful 101 Remastered dann ebenfalls für PC und PS4.

Die Finanzierung über Kickstarter wurde gestern gestartet. Bereits wenige Stunden nach Start der Kampagne wurde das gesetzte Ziel von rund 45.000 € erreicht. Momentan steht die Marke bei knapp 1 Millionen Euro. Backer von The Wonderful 101 Remastered haben die Qual der Wahl. Die günstigste Version zur Mitfinanzierung liegt bei 33€ und beschert die digitale Downloadversion von The Wonderful 101 Remastered für Switch. Daneben gibt es noch eine Reihe an Stretch Goals, die nicht nur die Spielversionen für PC und PS4 freischalten, sondern auch noch schicke Bonusbeigaben mit sich bringen.

Wer Interesse an The Wonderful 101 Remastered hat, der kann über diesen Link direkt bei Kickstarter seinen Anteil mit in den Geldpool werfen.