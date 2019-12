The Witcher 3 erreicht Allzeit-Hoch auf Steam

Über 4 Jahre nach dem Release des Hauptspiels, erreicht The Witcher 3 ein neues Allzeit-Hoch auf Steam. Grund dafür dürfte die kürzlich auf Netflix erschienene Serie und der aktuelle Steam Wintersale sein.

Topseller und Allzeit-Hoch 4 Jahre nach Erstveröffentlichung

Nimmt man die letzten 24 Stunden als Grundlage der Datenerheben auf Steam, so spielten The Witcher 3 rund 95.000 Leute gleichzeitig auf Steam. Zum Release im Mai 2015 waren es etwa 92.000, daraufhin sank die Zahl im Laufe der Zeit ab. In den letzten Jahren lag sie bei rund 30.000 Spieler, die Serie und der Steam Winter Sale dürften Grund für den rasanten Anstieg sein.

Zwar gibt es zwischen dem Spiel und der Serie keine direkte Übereinstimmung, da diese auf den Büchern rund um den Hexer basieren, dennoch scheinen einige Fans dadurch Lust auf das aktuelle The Witcher Spiel bekommen zu haben. Aktuell führt die für ca. 15 Euro erhältliche Game of the Year Edition von The Witcher 3, welche auch die beiden Add Ons Hearts of Stone und Blood and Wine enhält, die Steam Verkaufscharts an. Damit platziert sich das über 4 Jahre alte Spiel noch vor den erst kürzlich erschienen Titeln wie Star Wars Jedi: Fallen Order (zu unserem Test) und Red Dead Redemption 2.

Quelle: Steam