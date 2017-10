The Witch and the Hundred Knight 2 – Nächstes Jahr brauchen sie eure Hilfe

Vor dreieinhalb Jahren kam der erste Teil der Reihe in den Handel. Natürlich PS 3 only. Für nächstes Jahr wurde nun die Fortsetzung angekündigt.

Der neueste Teil des Action-Rollenspiel-Hits handelt erneut von dem legendären Helden Hundred Knight und bösen Hexen. Wann genau die Fortsetzung erscheinen soll wissen wir leider noch nicht, nur das es mal wieder Playstation only sein wird.

In The Witch and the Hundred Knight 2 erkranken junge Mädchen in der Region Kevala plötzlich an einer mysteriösen Krankheit, die sie in widerwärtige Hexen verwandelt. Auf der Suche nach dem Ursprung des Übels bekommt Hundred Knight tatkräftige Unterstützung von den beiden Schwestern Amalie und Chelka. Amalie ist eine Agentin einer Organisation, die gegen Hexen kämpft und Chelka, ist die Hexe, die in Amalies jüngerer Schwester Milm erwacht ist.

Features