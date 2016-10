The Wild Eight – Survival Koop erscheint diesen Herbst für PC

Wie der Entwickler Eight Points nun bekannt gab, wird das Survival Koop-Spiel The Wild Eight noch im Herbst, voraussichtlich diesen Monat, im Early Access auf Steam erscheinen. Der Release der Vollversion soll dann Ende des Jahres folgen. Alle, die das Spiel auf Kickstarter unterstützt haben, erhalten bereits jetzt Zugang zur Alpha. Später werden laut Beschreibung des Projekts auch eine PlayStation 4 sowie eine Xbox One Version folgen.

Bei The Wild Eight handelt es sich um ein Survival Abenteuer, das in einer prozedural generierten Low-Poly-Welt spielt. Diese steckt voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt und Gefahren, denen die Spieler gemeinsam trotzen müssen. Dabei kann man sich alleine durchschlagen oder sich entweder mit Freunden oder zufällig ausgewählten Mitspielern zusammenschließen.

Wie der Name schon sagt, gibt es insgesamt acht Überlebende, die nach einem Flugzeugabsturz inmitten der Wildnis gestrandet sind. Dort finden sie keinerlei freundliche Zivilisation, aber viele hungrige Tiere, mysteriöse Kreaturen und Dinge, die es in dem Wald eigentlich gar nicht geben sollte… Um zu überleben, müssen sie jagen, Feuerholz sammeln, Medizin herstellen und vieles mehr, denn die unbarmherzige Natur verzeiht ihnen keinen einzigen Fehler.

Die Pre-Alpha könnt ihr hier kostenlos herunterladen und anspielen.