The Swords of Ditto – Neues Gameplay-Video

Nach dem Debut-Trailer folgt nun ein Gameplay-Video zum kommenden Adventure The Swords of Ditto. Mit satten 12 Minuten Laufzeit gibt es endlich auch bewegte Szenen direkt aus dem Spiel. Neben Exploration und heroischen Kämpfen steht gepflegte Koop-Action in The Swords of Ditto im Vordergrund, bei der man natürlich eine Menge Loot einheimsen kann.

Für weitere Infos besucht ihr einfach die offizielle Webseite von The Swords of Ditto.