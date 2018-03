The Swords Of Ditto – Bonus-Quest mit Locoroco

The Swords Of Ditto (hier unsere Vorschau zum Spiel) bekommt auf PS4 eine exklusive Bonus-Quest. Dabei handelt es sich um ein Crossover aus dem Klassiker Locoroco.

Die spezielle Quest wird unerschrockene Abenteurer damit beauftragen, eine geheime Höhle zu betreten und alle wilden LocoRocos zu bekämpfen, während sie sich gegen die üblichen Bösewichte der Moja-Truppe verteidigen. Mit vertrauter Musik, Soundeffekten und sogar Gesang bekommen alle triumphierenden Helden eine wirklich würdige Belohnung!

The Swords of Ditto erschafft alle 100 Jahre eine Reihe einzigartiger, kompakter Abenteuer für einen neuen Helden in einem scheinbar endlosen Kampf gegen den bösen Mormo. Die Spieler erwachen als einer der auserwählten Abenteurer und trage das legendäre Schwert des Landes durch eine gefährliche und sich ständig verändernde Überwelt, teuflische Verliese, geheime Höhlen und den Turm von Mormo – um sich dann der bösen Hexe selbst zu stellen. Holen Sie sich mächtige neue Spielsachen, pappen Sie sich Aufkleber ran und erledigen Sie Nebenquests, um Ihr Inventar zu füllen, denn jeder neue Durchgang ist anders als der letzte. Die einzige Konstante ist das Schwert selbst, da die Erfahrung und Kraft, die für das Schwert in jedem Abenteuer gewonnen wird, auf den jeweiligen Nachfolger des Helden übergeht. Besiegen Sie Mormo und die Welt ist ein glücklicher, hellerer Ort, aber das Scheitern versetzt Dito und seine armen Bürger in eine dunkle, zerbröckelnde Version ihrer Welt. Treten Sie diese Reise allein an oder laden Sie einen anderen Champion zum kooperativen Spielen auf PlayStation 4 und PC ein.

Der Swords of Ditto-Entwickler onebitbeyond wurde vom ehemaligen Kreativdirektor der Curve Studios Jonathan `Bidds‘ Biddle gegründet und verfügt über eine Reihe von Top-Veteranen, die begeistert an ihrem ersten gemeinsamen Projekt arbeiten. Von London aus arbeitet onebitbeyond seit Ende 2015 an The Swords of Ditto und wird das Spiel auf der PAX East 2018 im April ausführlich vorstellen.

The Swords of Ditto erscheint bereits am 24. April auf PlayStation 4 und PC und ist aktuell in der Vorbestellung um 20% vergünstigt.