The Surge – Demo verfügbar

Falls ihr mit dem Kauf von The Surge liebäugelt, aber noch etwas unentschlossen seid, dann habt ihr ab jetzt die Möglichkeit, kostenlos ins Spiel zu schnuppern. Für The Surge wurde nämlich eine Demo veröffentlicht.

Die Demo steht für PC, Playstation 4 und Xbox One in den Startlöchern. Schaut einfach in den jeweiligen Store bzw. auf Steam und ihr könnt euch die Demo natürlich kostenfrei runterladen. Als kleinen Bonus könnt ihr sogar euren Spielfortschritt dann ins komplette Spiel übernehmen, sofern ihr euch die Vollversion gönnt. Im Rahmen des Steam Summer Sale ist The Surge sogar derzeit für PC reduziert.

Alle Infos rund um The Surge findet ihr auf der offiziellen Webseite.