The Surge 2 zeigt seine blutigen Kämpfe im neuen Combat-Trailer

Spieltiefe, Herausforderungen und die freie Wahl des Spielstils bestimmen die Kämpfe in The Surge 2, die Deck13 und Focus Home Interactive im heutigen Combat-Trailer in den Mittelpunkt stellen. Um in The Surge 2 bestehen zu können, sollten Spieler ihre Fähigkeiten zunächst in The Surge verbessern, das noch bis zum 29. August kostenlos auf Steam verfügbar ist. Zusätzlich gibt es ebenfalls bis zum 29. August Rabatte von bis zu 75 Prozent auf das Spiel und den dazugehörigen DLCs.

In The Surge 2 erleben Spieler Jericho City, eine unter Quarantäne stehende, dystopische Sci-Fi-Megastadt. Hier kämpfen unterschiedliche Fraktionen um die Vorherrschaft in den einzelnen Stadtteilen. In diesem Großstadtdschungel werden Spieler gnadenlos gejagt, angefangen bei religiösen Kultisten bis hin zu Nano-Monstrositäten. Um nicht unterzugehen, müssen sie das älteste Gesetz der Menschheit verinnerlichen: Weiterentwicklung ist der Grundstein des Überlebens. Im Kampf können einzelne Körperteile des Feindes anvisiert werden, um gezielt die nötige Technologie abzutrennen, die für die Stärkung des eigenen Exo-Rigs benötigt wird.

Die Kämpfe sind nervenaufreibend. Mit 80 Waffen zur Auswahl, einem direktem Pariersystem, Ausweichmechaniken, Drohnen und einer Vielzahl an brutalen Exekutionen, können Spieler die Kämpfe ihrem eigenen Spielstil entsprechend in Angriff nehmen. Egal, ob Feinde angegriffen und mit Handschuhen bis zur Aufgabe geprügelt werden oder Spieler stattdessen wie eine Biene mit dem Speer immer wieder auf die Gegner einstechen wollen – alles ist möglich.

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC möglich und enthalten das URBN-Gear-Pack, das ein neues Rüstungsset, zwei neue Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände sowie kosmetische Items umfasst.

ÜBER THE SURGE 2

In The Surge 2 erwachen die Spieler nach einem rätselhaften Sturm in einem verlassenen Gefängnis, im Herzen der Stadt Jericho City. Gepanzerte Soldaten haben das Kriegsrecht durchgesetzt, Roboter laufen Amok und ein düsterer, ständig wachsender Nanosturm braut sich über der Stadt zusammen…

Um in dieser dystopischen Welt zu überleben, erkunden die Spieler die riesige, in Trümmern liegende Stadt und treten in gnadenlosen Kämpfen gegen schreckliche Gegner an, denen – mit etwas Geschick –wertvolle Ausrüstungsteile gezielt abgetrennt werden können. The Surge 2 bietet ein riesiges Waffen- und Rüstungsarsenal. Fähigkeiten, Implantate und Drohnen mit denen der Spielcharakter individuell ausgerüstet wird, um sich einer herausfordernden Welt voller verborgenen Geheimnisse zu behaupten, runden das Paket ab.

The Surge 2 Features:

· Brutaler, kompromissloser Nahkampf

· Tödliche Feinde und gigantische Endgegner

· Trenne dem Feind die Ausrüstungsteile gezielt ab

· Umfangreiche Charakterentwicklung mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten



The Surge 2, inklusive dem digitalen URBN-Gear-Pack*, kann in Kürze bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Dieses Pre-Order-Paket enthält ein einzigartiges Rüstungs-Set, zwei Waffen und eine einzigartige Kampfdrohne im stylischen URBN-Design sowie ein exklusives Online-Symbol, um anderen Spielern in der Welt von The Surge 2 eine freundliche Nachricht zu hinterlassen.

Demnächst verfügbar und ebenfalls nur bei teilnehmenden Händlern erscheint die streng limitierte The Surge 2 Limited Edition* für PlayStation 4 und Xbox One X. Diese enthält das Spiel in einer einzigartigen Verpackung mit 3D-Effekt, einen achtseitigen Comic, ein doppelseitiges Poster und drei exklusive Lithographien.

The Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel.

* Alle Angaben ohne Gewähr