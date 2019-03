The Sinking City: Release verschiebt sich auf den 28. Juni 2019

Bigben und Frogwares geben bekannt, dass die Veröffentlichung von The Sinking City sich auf den 27. Juni 2019 verschieben wird. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der Titel am 28. Juni auf Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Ursprünglich war das Spiel für den 21. März 2019 geplant. Um den Spielern die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten, wurde die Veröffentlichung um einige Wochen verschoben.

The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Action- und Ermittlungs-Abenteuer, das von H.P. Lovecraft inspiriert ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Charles, einem Privatdetektiv. Er ist gerade in Oakmont, Massachusetts, angekommen, um herauszufinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner in Besitz genommen hat.



The Sinking City erscheint am 28. Juni 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Weitere Informationen über The Sinking City gibt es hier.

Quelle: Pressemitteilung