The Sinking City: Neues Gameplay-Video gibt Einblicke in die versunkene Stadt Oakmont

Einen Monat vor der Veröffentlichung des Spiels präsentieren Bigben und Frogwares mit „Rotten Reality“ ein neues Gameplay-Video zu The Sinking City.

Die Spieler können im Video die düstere Atmosphäre Oakmonts und den Wahnsinn erleben, der von dieser Stadt Besitz ergriffen hat. Der Privatdetektiv Charles Reed, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen, glaubt den Grund für seine verstörenden Halluzinationen in dieser dem Untergang geweihten Stadt zu finden und ist entschlossen, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Umgeben von Monstern und unerklärlichen Ereignissen beginnt er in seiner Verzweiflung allerdings zu hoffen, dass es sich bei alldem nur um seine eigenen Wahnvorstellungen handelt.

The Sinking City erscheint am 28. Juni 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Weitere Informationen über The Sinking City gibt es hier: www.thesinkingcity.com