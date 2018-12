The Outer Worlds – Obsidian stellt neues Spiel vor

Die Fallout-Erfinder Tim Cain und Leonard Boyarsky haben auf den Video Game Awards ihr neues Spiel angekündigt. Obsidian arbeitet aktuell an The Outer Worlds, ein First Person Ego Shooter Rollenspiel im Stile von Fallout New Vegas. Dabei soll uns das Spiel in dein futuristisches Zukunftsszenario entführen.

Eine finstere Zukunftsversion gepaart mit einem Schuss Humor erinnert natürlich etwas an die Fallout Spiele, dazu trägt auch der an die 50er Jahre angelehnte Look von The Outer Worlds bei.

Quelle(n): Obsidian, Youtube