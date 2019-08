The Outer Worlds kommt auf Nintendo Switch

Wie Private Division und Obsidian Entertainment heute ankündigten, erscheint The Outer Worlds nach dem Release auf den bekannten Plattformen auch auf Nintendo Switch.

The Outer Worlds ist ein neues First-Person Science-Fiction-Einzelspielerrollenspiel von Obsidian Entertainment und Private Division. Während die Spieler auf einem Kolonieschiff in Richtung des äußersten Randes der Galaxis unterwegs sind, geht das Schiff verloren und sie erwachen Jahrzehnte später inmitten einer Verschwörung auf, die die Halcyon-Kolonie zu zerstören droht. Während die Spieler die entlegensten Bereiche des Weltraums erkunden und verschiedenen, um die Macht ringende Fraktionen begegnen, bestimmt der Charakter, den sich die Spieler selbst erschaffen, wie sich diese packende Geschichte entfaltet. In der Gleichung des Konzerns stellen die Spieler die außerplanmäßige Variable dar.

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC (über den Microsoft Windows Store und Epic Games Store). Nach der Veröffentlichung auf diesen Plattformen wird The Outer Worlds auch für Nintendo Switch erhältlich sein. Der Veröffentlichungstermin wird noch bekanntgegeben.

Das Ankündigungsvideo, in dem Obsidian Entertainments Senior Producer Matthew Singh darüber redet, wie sie The Outer Worlds in Zusammenarbeit mit Virtous auf die Nintendo Switch gebracht haben:

Quelle: Obsidian Pressemitteilung