The Longest Five Minutes – Retro-RPG erscheint für Switch

Wöchentlich werden neue Spiele für PC, Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Nintendos Switch dagegen ist leider oft außen vor. Das gilt nicht für The Longest Five Minutes, denn die Switch Version des Retro-RPGs wurde offiziell angekündigt.

NIS America und die flashpoint AG freuen sich bekannt zu geben, dass The Longest Five Minutes im Frühjahr 2018 für Nintendo Switch erscheinen wird. Das Rollenspiel im klassischen 8-Bit-Stil wurde ursprünglich von Nippon Ichi Software und SYUPRO-DX für die PlayStation Vita in Japan entwickelt.

The Longest Five Minutes handelt von einem Helden, der den teuflischen Overlord zur Strecke bringen möchte. Doch plötzlich verliert er alle Erinnerungen an sein Abenteuer. Er weiß weder den Namen seiner Heimatstadt, noch den Grund, warum er eigentlich den Dämonenkönig bekämpfen wollte. Durch Konversationen mit seinen Verbündeten und dem Overlord können Flashbacks ausgelöst werden, die Erinnerungsfragmente freischalten. Das Ergebnis dieser Erinnerungen beeinflusst die Stärken und Schwächen aller Beteiligten in der finalen Schlacht.