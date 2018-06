The Lion’s Song – Bald auch für Nintendo Switch

Mehr Indie-Titel für die Switch? Viele tolle Indiespiele sind ja bereits seit der PAX West angekündigt. Nun kommt mit The Lion’s Song auch ein Titel aus dem österreichischen Entwicklerhaus Mi’Pu’Mi Games auf Nintendos neuste Konsole. Das Point-and-Click Abenteuer in vier Episoden erscheint am 10. Juli zum Komplettpreis von 9,99€.

Eine preisgekrönte Erzählung

The Lion’s Song spielt im Wien des frühen 20. Jahrhunderts und besteht aus vier Geschichten, die zwar eigenständig spielbar sind, aber am Ende als eine große Erzählung zusammenspielen. Der Spieler trifft in der Rolle von Künstlern und Wissenschaftlern Entscheidungen, welche sich auf die Geschichten der anderen Charaktere auswirken.

2016 wurde The Lion’s Song mit dem Deutschen Entwicklerpreis als bestes Indiespiel ausgezeichnet. Außerdem folgte 2017 auf dem Independent Game Festival eine Honorable Mention für „Excellence in Narrative“. Die Ankündigung des Switch-Releases seht ihr noch einmal im Trailer: